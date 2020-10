Per Il Paradiso delle Signore le sorprese non finiscono mai e, nella puntata di mercoledì 14 ottobre, una delle protagoniste sarà Marta. La donna sarà raggiante dopo il viaggio a New York e Vittorio capirà che il suo futuro potrebbe realizzarsi oltreoceano. Inoltre, Federico accetterà la scelta di Luciano con serenità e si dedicherà al suo lavoro. Infine, i genitori di Gabriella incontreranno la famiglia di Cosimo e la situazione sarà tutt'altro che armoniosa.

Luciano comunicherà a Federico la sua scelta di lasciare Silvia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 14 ottobre, raccontano che Vittorio noterà l'entusiasmo di sua moglie al ritorno dal viaggio in America.

Il dottor Conti comincerà a pensare che il futuro di sua moglie possa realizzarsi a New York e non avrà nessuna intenzione di ostacolare i suoi progetti. Dopo i momenti difficili vissuti a causa della sua sterilità, Marta sembrerà aver ritrovato il sorriso e per Vittorio questo si rivelerà il particolare più importante.

Nel frattempo, dopo aver parlato con Silvia, per Luciano arriverà il momento di affrontare Federico. Il ragazzo ascolterà suo padre e non avrà nessuna obiezione per la sua scelta di lasciare la famiglia per Clelia. Lo scrittore avrà modo di dedicarsi molto al suo lavoro: l'impegno preso con Adelaide gli porterà via molto tempo. In vista dell'elezione della nuova presidenza del Circolo, Federico dovrà collaborare con la Contessa per scrivere il suo discorso, così come aveva consigliato Umberto a sua cognata.

Cosimo e Gabriella dovranno affrontare le loro famiglie

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 ottobre rivelano che, nella puntata di mercoledì, anche Marta potrà contare sull'aiuto di Federico. I due dovranno trovare una testimonial per il lancio promozionale della nuova collezione del Paradiso.

Nel frattempo, per Gabriella ci saranno momenti di forti emozioni, perché arriverà il momento di far conoscere la sua famiglia ai Bergamini. In vista del fidanzamento tra Cosimo e la stilista, le rispettive famiglie si incontreranno, ma le cose non andranno per il meglio. La differenza sociale tra i due fidanzati si farà sentire e il confronto con i genitori di Gabriella si rivelerà un vero e proprio disastro.

Il loro matrimonio potrebbe essere messo a rischio a causa dell'incompatibilità delle due famiglie. Nelle prossime puntate si scoprirà se questo inconveniente potrà separare Gabriella e Cosimo o, al contrario, rafforzare il loro giovane rapporto.

Il Paradiso delle signore va in onda a partire dalle 15:55 su Rai 1, dal lunedì al venerdì. In alternativa, Raiplay offre ai telespettatori la possibilità di guardare tutte le puntate della soap in streaming.