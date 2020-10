Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sta continuando a essere sempre più controverso, la showgirl ha affermato di ritenere il ragazzo una persona molto importante all'interno della casa, mentre Pierpaolo ha asserito: "Se non ci fossero stati i paletti mi sarei innamorato". Nel frattempo, all'interno della casa di Cinecittà è avvenuto un confronto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, la presentatrice non ritiene di essere ricambiata con lo stesso affetto da parte dell'influencer.

Il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci anche nella giornata del 22 ottobre sono risultati essere molto vicini e in sintonia.

I due concorrenti hanno continuato a scambiarsi parole d'affetto e complicità, anche se con aspettative e obiettivi totalmente diversi. Per Elisabetta la figura di Pierpaolo dentro la casa è particolarmente importante, si è aggrappata spesso al ragazzo nei momenti di difficoltà e si è rattristata quando il modello le è stato volutamente distante. La Gregoraci per la prima volta è stata trascinata in nomination e, vista la possibilità di uscire definitivamente dal reality ha confidato a Pierpaolo di considerarlo un vero e proprio punto di riferimento. Pretelli ha espresso il suo punto di vista sostenendo di provare per Elisabetta qualcosa che va oltre la semplice amicizia, non è mai andato oltre solo per i paletti imposti dalla showgirl rispetto al loro rapporto.

Pierpaolo si è anche detto rassegnato al fatto che la loro storia d'amore non sia mai decollata e molto probabilmente mai decollerà.

Il chiarimento tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Un legame forte instaurato all'interno della casa più spiata d'Italia è certamente quello fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Quest'ultima prova un grandissimo affetto nei confronti dell'influencer pur temendo che tale sentimento non sia da lui ricambiato. Stefania ha espresso a Tommaso tutti i suoi dubbi e le sue incertezze, in un certo senso ha invocato maggiori attenzioni e più considerazione. Dopo la litigata con Elisabetta Gregoraci, la presentatrice non si è sentita molto spalleggiata da Zorzi finendo per sentirsi molto sola.

L'influencer ha rassicurato Stefania ribadendo l'autenticità del rapporto che lo lega a lei, la donna è poi scoppiata in lacrime asserendo: "Mi sono sentita abbandonata". La Orlando ha accusato Tommaso di non averla ascoltata molto in quei momenti di debolezza e di averla resa vulnerabile nei confronti degli altri partecipanti, il ragazzo l'ha rassicurata e ha ribadito ancora una volta l'affetto che prova nei suoi confronti.