A neppure 24 ore di distanza dalla sua smentita all'Adnkronos, Selvaggia Roma ha ammesso di essere lei l'aspirante concorrente del GF Vip ad aver contratto la Covid a pochi giorni dal suo ingresso in casa. In alcune Instagram Stories, la ragazza ha spiegato di aver negato la sua positività perché presa dal panico, ma ha rassicurato i fan che la sua partecipazione al reality di Canale 5 è soltanto rimandata a quando sarà guarita.

Selvaggia positiva al Covid: niente GF Vip, per ora

Il mancano ingresso nella casa del GF Vip dei tre nuovi concorrenti, è stato causato da Selvaggia Roma: dopo un paio di giorni di rumors e smentite, l'influencer ha confessato di essere lei il sospetto caso Covid che ha bloccato la partecipazione al reality di Bettarini e della Salemi lunedì scorso.

A meno di 24 ore dalle dichiarazioni che ha rilasciato all'Adnkronos, la ragazza ha postato alcune Instagram Stories per fare chiarezza sulla sua salute e su quello che è successo ultimamente con la produzione del programma del quale sarebbe dovuta essere una nuova protagonista.

"Sì, è vero. Sono io ad avere la Covid, anche se ho una carica virale bassissima. Mi dispiace aver mentito e mi scuso con la giornalista dell'Adnkronos, ma l'ho fatto perché ero spaventata", ha detto la romana direttamente dalla sua abitazione, dove è stata fatta rientrare negli ultimi giorni.

GF Vip ancora possibile per Selvaggia

La Roma ha anche ringraziato le tante persone che le hanno scritto dopo lunedì per sincerarsi delle sue condizioni di salute: "Grazie per tutti i messaggi, ma io sto bene anche se sono positiva".

In merito al mancato ingresso nella casa del GF Vip per la Covid, Selvaggia ha rassicurato i fan dicendo: "Non è stato annullato ma soltanto rinviato, tampone negativo permettendo".

L'influencer ha anche precisato di non aver avuto contatti con nessuno durante il periodo di isolamento precauzionale che lei e gli altri aspiranti inquilini hanno fatto in un albergo.

Viene da chiedersi, a questo punto, come abbia fatto la romana a contrarre il Coronavirus se è stata da sola in una camera d'hotel per oltre dieci giorni.

Stefano Bettarini e Giulia Salemi, infatti, hanno usato Instagram per rendere pubblico l'esito negativo di tutti i tamponi ai quali si sono sottoposti dal 17 ottobre scorso, ovvero da quando sono isolati in una struttura romana in vista dell'ingresso nel cast del reality Mediaset.

Venerdì 30 ottobre nuovi concorrenti al GF Vip

Se l'ingresso di Selvaggia Roma nella casa del GF Vip è posticipato a quando sarà completamente guarita dalla Covid, quello di Bettarini e Salemi dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Stefano e Giulia sono controllati quotidianamente dai medici per garantire la sicurezza loro e dei ragazzi che quasi due mesi sono reclusi senza poter avere alcun contatto con l'esterno.

Interpellato a Casa Chi su quanti e quali saranno i nuovi abitanti della casa, Alfonso Signorini ha detto: "Venerdì dovrebbe entrare Paolo Brosio, ma forse anche altri. Bisogna seguire una prassi per la sicurezza di tutti".

L'ex marito di Simona Ventura e l'influencer di origini persiane, dunque, al momento sono isolati in un albergo di Roma in attesa della decisione della produzione del reality: gli addetti ai lavori devono capire se inserire i due nel gruppo già il 30 ottobre oppure se effettuare altri controlli medici per scongiurare qualche altro possibile contagio.

Visto che il programma è stato allungato fino a febbraio per i buoni ascolti, saranno tante le new entry che da qui in poi entreranno in gioco: a dicembre, ad esempio, dovrebbero essere presentati 7 o 8 nuovi concorrenti.