Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per il velo di mistero che c'è sulla sua vita sentimentale. In tempi non sospetti, però, Alfonso Signorini avrebbe reso pubblico un dettaglio che riguarda il matrimonio tra Gregoraci e Briatore: i due avrebbero un contratto post matrimoniale che imporrebbe alla showgirl di non farsi vedere in pubblico con altri uomini per i 3 anni successivi alla separazione.

Il presunto accordo post matrimoniale tra Elisabetta e Flavio

Elisabetta Gregoraci è sempre molto vaga sulla sua vita sentimentale, sia per quanto riguarda una presunta situazione che potrebbe vivere al di fuori della casa, sia riguardo il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli all'interno del reality.

Signorini, infatti, ha tentato più volte di metterla alle strette per capire se Elisabetta potrebbe avere un amore al di fuori del reality, ma la showgirl ha sempre deviato l'argomento. Tale atteggiamento potrebbe essere spiegato grazie a una rivelazione che Alfonso Signorini avrebbe fatto nel 2019 su un presunto contratto post matrimoniale. Secondo il conduttore, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sarebbe un accordo secondo cui la showgirl non può farsi vedere in pubblico con altri uomini per i 3 anni successivi alla loro separazione.

Il rischio che correrebbe Elisabetta sarebbe quindi quello di pagare 'penali salatissime'. Questo dettaglio potrebbe spiegare il motivo per il quale Gregoraci non si sarebbe mai fatta vedere in pubblico con Francesco Bettuzzi, uomo con cui la showgirl ha avuto una relazione dopo la fine del matrimonio con Flavio.

L'uomo ha infatti affermato che Elisabetta era molto condizionata dalla presenza di Briatore, seppur la loro storia fosse ormai finita.

I messaggi in codice sulla mano di Pierpaolo Pretelli

Nella scorsa puntata andata in onda il 26 ottobre, Alfonso Signorini ha cercato di far luce sui messaggi in codice che Elisabetta avrebbe scritto sulla mano di Pierpaolo.

Il conduttore ha anche isolato l'ex velino in confessionale, con la speranza che, lontano dalla Gregoraci, avrebbe detto la verità. Il giovane ha affermato che i messaggi riguardavano la preoccupazione di Elisabetta nei confronti di suo figlio Nathan. La prova del nove è arrivata quando Alfonso Signorini ha fatto la stessa domanda alla showgirl senza svelare la risposta di Pierpaolo e ha ricevuto come risposta: 'Gli ho scritto una serie di cose che riguardano me e lui'.

Le due versioni non combaciano ed è chiaro che quanto scritto da Elisabetta sulla mano di Pretelli non può essere rivelato al pubblico.