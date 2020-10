Stefano Bettarini potrebbe entrare nella casa di Cinecittà come concorrente. Dopo l'annuncio di nuovi inquilini al Grande Fratello Vip 5, Davide Di Maggio ha fatto il nome dell'ex marito di Simona Ventura.

Il 48enne toscano ha già partecipato alla prima edizione del reality show. Tuttavia, il suo ingresso nella Casa non viene ricordato nel migliore dei modi. Durante una chiacchierata confidenziale con Clemente Russo, l'ex calciatore fece il nome di tutte le donne con cui aveva tradito la moglie.

In quell'occasione Bettarini conobbe anche Andrea Damante. I due all'interno della casa più spiata strinsero un bel legame che, però, si interruppe per via di una nomination.

A distanza di tempo lo stesso Stefano ha confidato a Casa Chi di avere incontrato il deejay veronese in un ristorante di Milano. Tra i due ex gieffini ci sarebbe stato un saluto glaciale, tanto che l'ex calciatore ha chiosato: "Si perdona, ma non si dimentica".

Bettarini potrebbe avere la resa dei conti con Pretelli

L'ipotesi di un ingresso da parte di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5 potrebbe essere legato ad una sorta di resa dei conti con Pierpaolo Pretelli.

In un'intervista a Casa Chi, il 48enne ha confidato di avere ancora la vena del collo gonfia quando sente il nome dell'ex velino di Striscia la Notizia. L'astio dello sportivo toscano nei confronti dell'attuale gieffino risale alla partecipazione a Temptation Island.

All'epoca Stefano aveva partecipato al programma di Canale 5 con la sua attuale compagna Nicoletta Larini, mentre Pierpaolo Pretelli ricopriva il ruolo di tentatore. Secondo al racconto di Bettarini, Pierpaolo tentò subito un approccio con Nicoletta ma ricevette un due di picche. Al termine del reality show, Pretelli non si diede per vinto e inviò un messaggio alla Larini in cui le chiedeva come stava.

Messaggio che non fu affatto visto bene da Stefano Bettarini. Da ex playboy, l'ex calciatore sapeva benissimo che quel "come stai" aveva un doppio fine.

Dunque, non è escluso che tra i due ex "rivali in amore" ci sia una resa dei conti. Qualora Stefano Bettarini dovesse entrare nuovamente nella Casa di Cinecittà sarebbe l'ennesimo reality show per il 48enne.

Il commento su Mello e Oppini

Nel corso della chiacchierata con Gabriele Parpiglia, Stefano Bettarini ha parlato anche dell'intesa tra Dayane Mello e Francesco Oppini.

A detta dello sportivo, la modella brasiliana non proverebbe un reale interesse per i suoi inquilini. L'unico motivo per cui Dayane cercherebbe un approccio sarebbe legato alla visibilità. Secondo il 48enne invece, Francesco Oppini avrebbe rifiutato le avances della sua coinquilina solamente perché è intervenuta la mamma.

Al contrario Stefano Bettarini ha espresso un commento positivo su Franceska Pepe. Per l'ex calciatore toscano, la modella sarebbe molto intelligente tanto da creare delle dinamiche che fanno parlare di sé anche fuori dal reality show.