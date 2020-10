Anche se la loro storia d'amore sembrerebbe finita, Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a mantenere un buon rapporto, soprattutto per amore del cucciolo che hanno adottato quando erano felici e innamorati. Ieri sera, per esempio, l'influencer ha punzecchiato il dj con alcune Instagram Stories: documentando la sua serata in casa col cagnolino, la romana ha sottolineato che di ritorno da qualche giorno col "papà" Tommy non era pulito come dovrebbe essere.

Giulia De Lellis cita il 'Dama' su Instagram

Rientrata a Milano dopo aver trascorso qualche giorno in famiglia a Roma Giulia De Lellis ha caricato delle Stories su Instagram per documentare la sua serata casalinga.

A far compagnia alla giovane nell'appartamento nel quale si è trasferita dopo l'addio ad Andrea Damante, ieri c'erano soltanto un caro amico e il suo cagnolino, che è stato il "mezzo" per stuzzicare l'ex tramite i social network.

Riprendendo il suo cucciolo, infatti, qualche ora fa la bella romana ha lanciato una bonaria frecciatina al tronista di Uomini e donne, che si è preso cura dell'animale quando lei è stata fuori città.

"Per colpa di qualcuno, dobbiamo pulirlo per ore", ha detto la 24enne sul web riferendosi con un tono assolutamente non cattivo al "papà" di Tommaso, che secondo la ragazza non si sarebbe preso abbastanza cura di lui nei giorni precedenti.

Nel video successivo a questo Giulia ha addirittura taggato il "Dama" e gli ha consigliato cosa dovrebbe fare col loro cane quando è a casa con lui: "Pulizia generale e totale, grazie", ha scritto la giovane nel messaggio che è stato accompagnato con delle emoticon di ringraziamento e di rabbia.

Un cucciolo tiene uniti Giulia De Lellis e Andrea

Non è la prima volta che Giulia e Andrea finiscono al centro del Gossip per il loro amato cagnolino: una settimana fa, per esempio, l'influencer ha informato i fan che lei e l'ex si vedono spesso a Milano proprio per amore del loro animale, che hanno adottato quando ancora convivevano felicemente.

"Tommy è di entrambi, quindi è giusto che stia anche con lui", ha fatto sapere la ragazza a chi già iniziava a ipotizzare un ritorno di fiamma con Damante dopo averla vista con lui in centro città.

Gli incontri tra i "Damellis", dunque, al momento avverrebbero esclusivamente per il cucciolo che hanno in comune e non per eventuali ragioni sentimentali.

La bella 24enne, infatti, ha da poco traslocato in un appartamento dopo aver abbandonato quello in cui vive tutt'ora Andrea.

Nuova casa a Milano per Giulia De Lellis

Risale a quasi tre settimane fa lo sfogo social in cui Giulia De Lellis ha ammesso di non fare più coppia con Damante: rispondendo alla domanda di una follower di Instagram, la giovane ha fatto sapere che lei e il dj non stanno più insieme da due mesi, ma l'affetto tra loro resta immutato.

I fan dell'amore nato tra i due ragazzi a Uomini e Donne, però, sembra non vogliano rassegnarsi alla fine di questa favola, tant'è che si appigliano a qualsiasi indizio possa provare la frequentazione ancora in corso tra i Damellis.

Nei giorni scorsi, per esempio, alcuni attenti sostenitori della romana hanno notato che l'auto in cui si è fotografata, sarebbe identica a quella di Andrea (stesso discorso è stato fatto per un paio di occhiali da vista che entrambi hanno sfoggiato in una Instagram Stories): la possibilità che i due ex possano vedersi spesso e lontano da occhi indiscreti, dunque, si sta facendo strada sul web soprattutto tra chi crede ancora in un ritorno di fiamma.

La decisione di Giulia di andare a vivere da sola a Milano, però, non fa che confermare la sua intenzione di tenere lontano Damante dal suo cuore.