Can Yaman è l'attore sex symbol del momento e anche in Italia gode di uno straordinario successo. Complice anche il boom di ascolti della soap opera DayDreamer, le quotazioni dell'attore sono in grande ascesa e in queste ore è tornato di nuovo nel nostro Paese per una serie di impegni televisivi che lo vedranno protagonista. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, Can avrebbe rifiutato ad un'ospitata televisiva da Barbara D'Urso per partecipare ad una puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi.

Il ritorno di Can Yaman in Italia: avrebbe detto 'no' a Barbara D'Urso

Dagospia ha fatto sapere che Can Yaman è ritornato in Italia per registrare un'ospitata C'è posta per te, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da gennaio 2020 con le nuove puntate.

Per lui non si tratta di un debutto nel people show della De Filippi, visto che già lo scorso anno aveva accettato di fare una sorpresa speciale ad una sua ammiratrice.

E per partecipare a C'è posta per te, Can avrebbe rifiutato una nuova intervista a Live, il talk show della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Anche in questo caso non sarebbe stato un debutto nel programma serale della conduttrice partenopea, visto che il sex symbol di DayDreamer era stato già ospite per una delle prime interviste tv.

L'attore di DayDreamer sarà ospite anche a Verissimo

Questa volta, però, Can avrebbe preferito accettare l'invito della De Filippi e come riportato dal sito di Trash Italiano sarà anche ospite di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

La puntata con protagonista Can andrà in onda questo sabato 3 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 16.

Intanto in Italia prosegue il boom di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo la sospensione della messa in onda quotidiana, la soap opera turca è stata posizionata nel daytime del fine settimane e anche in questo caso i numeri sono stati molto positivi.

Le puntate del sabato e della domenica vengono viste da una platea di oltre 2 milioni medi di fedelissimi spettatori.

Il successo di Can Yaman: da DayDreamer alla nuova serie Bay Yanlis

Insomma un periodo decisamente d'oro per Can Yaman che in una recente intervista concessa al sito web 'Gossip e Tv', ha ammesso che per lui DayDreamer rimarrà sempre una soap opera speciale, che porterà per sempre nel suo cuore.

"Io adoro il personaggio, mi manca" ha dichiarato il sex symbol turco.

Intanto in Turchia ha debuttato anche un'altra serie tv che lo vede protagonista assoluto. Si chiama Bay Yanlis e a proposito del suo personaggio, l'attore ha ammesso che ha diverse caratteristiche che lo rispecchiano e che ama molto. Visto il successo di DayDreamer, non va escluso che questa nuova serie possa approdare anche da noi in Italia nei prossimi mesi.