Giulia De Lellis non ci sta a passare per una persona che ha tradito lo storico compagno, così ha scelto i social network per mettere in chiaro un paio di cose a riguardo. A chi su Instagram l'ha accusata di aver voltato le spalle ad Andrea Damante iniziando a frequentare l'amico Carlo Beretta a sua insaputa, l'influencer ha risposto per le rime: la giovane ha ribadito di avere la coscienza pulita e che la "traditrice" della coppia non è di certo lei.

La replica piccata di Giulia De Lellis

L'addio tra i Damellis continua a far discutere soprattutto sui social network: dopo che è venuta fuori la frequentazione in corso tra Giulia e Carlo Beretta, amico di Andrea, alcuni fan si sono esposti per contestare questa decisione della ragazza.

Nell'ultima foto che la romana ha pubblicato su Instagram è possibile leggere il commento severo di chi non approva la sua scelta di flirtare con una persona che il "Dama" le ha presentato l'estate scorsa in vacanza. "Sono delusa dal tuo comportamento nei confronti di Andrea. Eri un esempio per me, ora provo solo schifo. Lui ti avrà anche tradito, ma tu col suo amico? Ma scherziamo?", è questa l'accusa alla quale la 24enne ha voluto rispondere ieri sera in modo diretto.

Rivolgendosi a colei che ha contestato con parole forti le sue ultime decisioni private, la De Lellis ha fatto sapere: "Dire che io ho tradito, è grave cavolo. Poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere, ok. Ma fino ad un certo punto".

La nuova vita di Giulia De Lellis dopo Andrea

"Portate pazienza, ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano gli altri", ha concluso Giulia De Lellis nello sfogo che alcuni siti di Gossip stanno riportando in queste ore come replica a chi l'ha accusata di aver mancato di rispetto a Damante.

Non è la prima volta che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne usa Instagram per commentare in modo sintetico ma incisivo gli ultimi rumor che sono circolati sul suo conto.

Dopo aver assistito all'intervista di Andrea a Verissimo la romana ha informato i suoi tantissimi follower di non apprezzare particolarmente questo modo di comunicare.

"Io voglio dire soltanto che con la coscienza pulita si può fare tutto", ha tagliato corto la giovane sabato mentre si trovava in un resort extra lusso in Franciacorta in dolce compagnia.

Weekend romantico per Giulia De Lellis col rampollo Beretta

La vita privata di Giulia De Lellis continua a campeggiare su tutte le copertine: la ragazza, infatti, in poche settimane è passata dall'idillio ritrovato con Damante alla frequentazione con Carlo Beretta, un caro amico del suo ultimo ex. Stando a quello che ha dichiarato Andrea a Verissimo pochi giorni fa, l'influencer e il rampollo si sarebbero conosciuti a luglio a Forte dei Marmi, dove erano in vacanza tutti insieme in una villa.

"Il pensiero che possa essere nato tutto lì mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza", ha detto il dj su Canale 5 in merito ai primi approcci tra i neo piccioncini. La romana, intanto, smentisce a suo modo di aver tradito il tronista con un suo amico, descrivendosi come una persona con la coscienza pulita che in ogni suo rapporto ha sempre rispettato gli altri e i suoi sentimenti.

In barba alle critiche che sta ricevendo da parte dei fan ma non solo, lo scorso weekend Giulia si è concessa qualche giorno di relax in Franciacorta con la sua nuova fiamma: i paparazzi di Chi hanno beccato i due ragazzi all'esterno di un resort lussuoso dove hanno soggiornato con alcuni amici. La coppia, però, ha fatto attenzione a non scambiarsi smancerie in pubblico, probabilmente per non far arrabbiare ancora di più il già deluso Damante.