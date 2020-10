Venerdì 2 ottobre su Canale 5 è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5. Al momento delle nomination Tommaso Zorzi ha deciso di nominare Adua Del Vesco. In confessionale l'influencer milanese ha dichiarato ad Alfonso Signorini di essere a conoscenza del presunto segreto di Massimiliano Morra: Del Vesco prima di entrare al Reality Show avrebbe detto a Zorzi che il suo ex è omosessuale.

Tommaso contro Adua

In occasione della sesta puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla frase sussurrata all'orecchio da Adua Del Vesco a Dayane Mello. In diretta durante la puntata l'attrice messinese ha chiarito la propria posizione, spiegando di avere definito Massimiliano uno "stratega" per via del flirt con Guenda Goria.

Al contrario la giovane ha ribadito di non avere mai pronunciato la parola "gay" come era stato detto da alcuni utenti su Twitter.

Una volta archiviata la vicenda il conduttore del reality show ha dato inizio alle nomination. In confessionale Tommaso Zorzi non ci ha pensato su due volte a fare il nome di Adua. Il giovane ha lasciato intendere che Del Vesco non sarebbe sincera: "Se Adua vuole giocare lo faccia pure, ma poi non si deve ammantare di questa purezza". Inoltre, Tommaso ha riferito ad Alfonso Signorini di essere stato messo anche lui al corrente del "segreto" di Morra. Zorzi ha chiosato: "Anche a me Adua ha detto che Massimiliano è gay quando eravamo in albergo". Infine, il gieffino ha ammesso di non comprendere l'atteggiamento della coinquilina: "Quando dice queste cose sapendo che io so tutto e sta con il rosario in mano, ma anche no".

Zorzi parla con Massimiliano

Al termine della sesta puntata del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco è stata protagonista di un duro sfogo. L'attrice a un certo punto è arrivata a minacciare l'abbandono del reality show, dopo essere stata messa al corrente di quanto dichiarato da Zorzi in confessionale, ha tagliato corto: "Che schifo che mi fa".

Sebbene Adua di fronte all'ennesima richiesta di spiegazioni da parte di Massimiliano abbia confermato di avere detto "stratega" e non "gay", Zorzi ha complicato la posizione della coinquilina.

Tommaso dopo avere nominato Adua in confessionale, ha deciso di parlarne con il diretto interessato. Nel giardino della casa di Cinecittà, l'influencer ha rivelato a Morra quello che gli aveva detto in hotel Del Vesco.

A quel punto l'attore campano è rimasto perplesso e ha confidato al suo interlocutore di non comprendere l'atteggiamento assunto dalla sua ex fidanzata. Lo stesso attore ha chiosato: "Non voglio scendere nei particolari, ma dovrebbe saperlo che non è così".