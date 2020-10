Una nuova squalifica potrebbe essere nell'aria al Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Il provvedimento disciplinare sarebbe indirizzato questa volta al concorrente più giovane nella storia del reality. Stiamo parlando dell'influencer Denis Dosio. Al diciannovenne diventato famoso sui social e poi nel salotto di Barbara d'Urso, la scorsa notte sarebbe scappata una bestemmia mentre era in camera con i suoi compagni di reality. Già in passato gli autori del Gf hanno dovuto prendere la decisione di squalificare un concorrente davanti a una bestemmia. Il web in queste ore è diviso tra chi afferma che in realtà non sia una bestemmia ma un intercalare e chi invoca il provvedimento disciplinare.

Squalifica in arrivo per il più giovane concorrente del Grande Fratello Vip

Denis stava facendo due chiacchiere con i suoi coinquilini quando si è lasciato sfuggire quella che sembrerebbe proprio un'imprecazione. La frase sotto accusa è stata pronunciata intorno all'una di notte. I compagni come si può vedere anche da un video postato sul web si sono subito accorti dell'accaduto e di fronte alla bestemmia hanno reagito con un coro di "No". Poco dopo nella camera da letto è calato il silenzio. Tutti hanno improvvisamente smesso di parlare e si sono augurati velocemente la buonanotte. Un comportamento che non avrebbe fatto altro che sottolineare la frase pronunciata da Denis Dosio. Forse gli altri concorrenti hanno subito pensato a una possibile squalifica e sono corsi ai ripari.

Seconda squalifica in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip

Il video di Dosio ha iniziato da subito a girare in rete. Per quanto riguarda gli autori del Grande Fratello, non c'è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale o messaggio al riguardo. Bisognerà dunque attendere la nuova puntata in onda questa sera su Canale 5 per scoprire se Alfonso Signorini affronterà il delicato argomento.

Questa sarebbe la seconda squalifica dopo il cantante Fausto Leali. L'interprete di "A chi" ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip alcune puntate fa per aver pronunciato delle parole ritenute alquanto offensive e razziste. Il cantante aveva appellato il fratello di Mario Balotelli, Enock, con il termine "Ne..o".

Ora, la stessa sorte potrebbe toccare anche a Denis Dosio. Il diciannovenne che sui social ha migliaia di followers potrebbe dover abbandonare il reality dopo pochissime settimane dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Cosa decideranno gli autori del Grande Fratello Vip? Non resta che seguire la puntata in onda questa sera per scoprire cosa accadrà all'influencer spesso ospite nei programmi di Barbara d'Urso.