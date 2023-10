Emma Marrone è tornata sulle scene musicali con il nuovo album di inediti 'Souvenir' in uscita oggi venerdì 13 ottobre. La cantante salentina, per l'occasione, si è raccontata a cuore aperto in una serie di interviste in cui ha parlato senza filtri e remore del dolore vissuto per la morte di suo padre Rosario. A lui è dedicato il brano "Intervallo".

Emma Marrone a cuore aperto

Intervistata dal settimanale FQMagazine, la vincitrice del festival di Sanremo nel 2012 con il brano di grande successo "Non è l'inferno" ha raccontato del coraggio di ricominciare dopo il grave lutto ed ha dichiarato di essere passata nell’ultimo anno per buchi neri enormi.

"È stato l’anno più doloroso della mia esistenza", ha detto. E ancora che è stato mortificante e destabilizzante perché ha dovuto per l’ennesima volta superare "quelle botte della vita che non ti spieghi e che nessuno si merita".

Poi, ha però anche aggiunto che adesso ha iniziato ad immaginare un finale ottimista e la rabbia che aveva ha lasciato spazio al ricordo e alla dolcezza dei ricordi. Emma Marrone, che ha ricucito il rapporto con il suo ex Stefano De Martino, crede che le persone care non vadano via totalmente quando muoiono, ma restino sempre al nostro fianco: "È una fase della vita, tanto ci incontreremo tutti un giorno".

La cantante salentina racconta il nuovo album 'Souvenir'

Emma Marrone ha spiegato che l'album avrà un sequel, un secondo capitolo a cui sta già lavorando, ma di cui però non si sa ancora nulla.

'Souvenir' lo ha definito un disco superautobiografico che racchiude 9 canzoni, 9 storie, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sue sfaccettature. Si tratta di un lungo viaggio che, come anticipato, continuerà.

La cantante salentina ha rivelato che il nuovo album è un'istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un altro capitolo della sua vita.

Emma Marrone è poi pronta a partire per un lungo tour che durerà fino a dicembre e che la porterà in giro nei club d'Italia. Sono in tutto 18 date e il primo concerto ci sarà il 10 novembre.

Emma, che incontrerà i fans in due incontri firmacopie a Roma e in Campania, ha dedicato loro anche il 'Souvenir Flagship Store' realizzato nella libreria Mondadori Duomo di Milano.

Qui, fino al 21 ottobre, è possibile trovare uno spazio dedicato interamente a lei e al disco fresco d'uscita.

I fan potranno incontrare l'artista salentina e confrontarsi tra loro. Inoltre, potranno poi acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti - in edizione limitata ed esclusiva - ispirati proprio a 'Souvenir' e creati da Emma appositamente per loro.