Belen Rodriguez ha rotto il silenzio e lo ha fatto con un messaggio postato nelle storie Instagram. La showgirl argentina dopo giorni di assenza si è rivolta ai suoi fan scrivendo sui social: “Mi mancate…mi siete mancati tanto!”. L'ex conduttrice de Le Iene e Tu si que vales sarebbe poi tornata in quel di Milano dopo aver trascorso alcuni giorni lontano da casa.

Belen Rodriguez e il periodo difficile che starebbe attraversando

Negli ultimi giorni, si sono susseguite diverse indiscrezioni sul conto di Belen Rodriguez e sulle sue condizioni di salute.

Il Gazzettino aveva parlato di un suo avvistamento in una clinica privata di Padova, la stessa in cui nel 2021 ha dato alla luce la piccola Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese.

L'influencer Deianira Marzano aveva poi parlato di un suo trasferimento in quel di Brescia insieme al suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. I figli sarebbero rimasti a Milano co i nonni e i loro rispettivi papà. Lei li avrebbe visti soltanto nei weekend quando salivano insieme ai loro zii Cecilia e Jeremias.

La storia tra la showgirl argentina ed Elio Lorenzoni è iniziata circa cinque mesi fa e ad ufficializzarla è stata la stessa Belen con una serie di scatti postati proprio sul suo profilo Instagram.

Nuova storia su Instagram dopo 11 giorni di assenza

Belen Rodriguez è dunque tornata a farsi sentire dopo 11 giorni assenza. L'ultimo post, se si da un'occhiata al suo profilo, risale allo scorso 2 ottobre. Si tratta di un post dedicato a suo figlio Santiago. Belen insieme a lui ha pubblicizzato lezioni online per aiutare i bambini a fare i compiti.

Si è cominciato a vociferare di presunti problemi di salute quando ha dato buca ad Alessandro Cattelan che avrebbe voluto averla ospite nella sua trasmissione "Stasera c'è Cattelan". Il conduttore si è attirato diverse critiche anche da personaggi noti, tra cui Sabrina Ferilli, per le espressioni poco carine utilizzate nei confronti della showgirl.

È stato poi l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona a dichiarare, ospite da Mara Venier a Domenica in in una delle scorse puntate, che la sua ex fidanzata non starebbe attraversando un buon momento.

Ad allarmare i fan della donna poi sono stati anche alcuni scatti pubblicati sempre sui social in cui appare molto dimagrita. Nelle scorse settimane, era stata la stessa ex conduttrice di Tu si que vales a dichiarare di aver perso molti chili e di stare mangiando "come una pazza" per rimettere su peso. La showgirl parlerà di questo periodo buio? Non resta che aspettare sue eventuali dichiarazioni al riguardo nei prossimi giorni.