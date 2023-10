È stata registrata nella giornata di ieri, giovedì 12 ottobre, la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 che andrà in onda questa domenica 15 ottobre. Dalle anticipazioni apparse sul web si apprende che è durata circa 4 ore.

Come di consueto, ci sono state le gare di canto e ballo giudicate rispettivamente da Emma Marrone e Sergio Bernal Alonso. Non sono mancati poi i compiti eseguiti dagli allievi, le sfide ed è anche arrivato un primo provvedimento disciplinare.

Scarsa igiene in casetta: l'allievo di Anna Pettinelli non si esibisce

Ad inizio puntata si è discusso delle scarse condizioni igieniche in cui versa la casetta.

Gli allievi hanno puntato il dito contro il loro compagno di scuola Ezio, allievo di Anna Pettinelli. Attraverso una votazione, i ragazzi hanno detto che è lui il più disordinato (la sua stanza è quella meno in ordine di tutta la casa) e quello che pulisce meno e non aiuta nelle faccende domestiche.

Per lui è dunque arrivato, da parte della sua insegnante Pettinelli, un provvedimento disciplinare: non si è potuto esibire durante la gara di canto.

Proprio la speaker radiofonica è stata protagonista di un nuovo litigio con la sua collega di cattedra Lorella Cuccarini. Le due prof hanno opinioni differenti sulla cantante Sarah.

Esiti compiti assegnati dai professori di canto e ballo

Dopo un'altra discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per via di Holy Francisco, Space ha eseguito, non superandolo, il compito assegnatole dalla prof Pettinelli. Sufficienza invece per Matthew.

Mida, invece, si è esibito interpretando "Brividi" di Mahmood e Blanco, portando a casa un buon risultato.

Anche Ezio ha eseguito il compito assegnatogli da Rudy Zerbi, ma non lo ha superato.

Passando alle sfide, Holden ha avuto la meglio su Sarah e vedrà il suo singolo prodotto. Riguardo il ballo, Kumo ha vinto la gara d'improvvisazione, Nicholas ha ricevuto 4 dalla maestra Alessandra Celentano non superando il compito. Voto insufficiente anche per Dustin che non ha superato la prova pensata per lui in settimana da Raimondo Todaro.

La classifica di canto e ballo vede ai primi tre posti rispettivamente: Lil Jolie, Matthew, Holden e Simone, Marisol e Kumo. Ultimi Holy ed Ella.

I gossip della puntata: sono nati i primi amori tra i banchi

Nel corso della registrazione non sono mancati momenti divertenti e di gossip: Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato sulla Celentano che cambia sguardo quando guarda le esibizioni dei suoi allievi.

Un altro video ha mostrato Petit e le sue doti di seduttore, ricevendo però sempre un due di picche. Durante la pubblicità si sono scambiati un bacio Matthew e Mew e Holy e Sarah.