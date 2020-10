La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da sole due settimane, ma le emozioni all'interno della casa più spiata d'Italia non sono di certo mancate. A tener banco, soprattutto, è il feeling che si è venuto a creare tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L'ex velino in più circostanze ha affermato di essere attratto dalla conduttrice calabrese. L'ex moglie di Flavio Briatore, con il passare dei giorni, sta iniziando a lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Pierpaolo si confida con Enock riguardo Elisabetta: 'Non voglio metterla in difficoltà'

Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di confidarsi con Enock Barwuah sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci.

L'ex velino, visibilmente pensieroso, durante la conversazione ha affermato: ''Con lei mi trattengo per rispetto, non voglio metterla in difficoltà''. Il fratello di Mario Balotelli, al suo compagno d'avventura, ha domandato: ''Fuori da qua ti vedi insieme a lei?''. Pierpaolo dopo averci riflettuto qualche secondo ha risposto: ''Mi lascio andare nelle cose. Non temo niente. Quando ci guardiamo, e quando lei mi cerca è tutto offuscato. Mi godo quel momento e non penso a fuori. A prescindere da come va io voglio vivermi il momento''. Dall'affermazione si percepisce chiaramente che Pierpaolo è molto preso da Elisabetta, che vorrebbe aprirsi ulteriormente con lei. La conduttrice di Battiti Live, che inizialmente era parsa molto frenata, con il passare dei giorni ha iniziato a rivolgere maggiori attenzioni al suo compagno gieffino.

Elisabetta e Pierpaolo, scambio di opinioni in salotto

Successivamente Pierpaolo ed Elisabetta si sono ritrovati in salotto, dove hanno avuto modo di parlare in disparte delle emozioni che stanno vivendo nella casa più spiata d'Italia. Pretelli ha rivelato alla Gregoraci: ''C'è complicità, sento quei campanellini, che non sentivo da tempo''.

La showgirl alle parole dell'ex velino ha risposto: ''Beh sicuramente questa situazione è particolare''. È ancora presto per parlare di sentimenti, ma tra i due concorrenti sembra esserci più di una semplice amicizia. Con il passare delle settimane il loro legame si sta pian piano solidificando.

Alfonso Signorini potrebbe tornare a parlare del rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo nel corso della sesta puntata, che andrà in onda in prime time venerdì 2 ottobre su Canale 5.

Nel corso del nuovo appuntamento verrà svelato l'esito del televoto settimanale, che in questo momento vede in nomination: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi.