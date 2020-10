Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, la soap opera americana di grande seguito in Italia. Le trame delle puntate trasmesse nel 2019 negli Usa, e prossimamente in onda su Canale 5, raccontano che Thomas Forrester pagherà per aver taciuto sullo scambio delle culle. In particolar modo, l'uomo finirà in coma dopo essere caduto dalla scogliera a causa di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang).

Beautiful: Hope e Thomas hanno un litigio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in programma prossimamente in Italia, raccontano che ci saranno conseguenze drammatiche per alcune persone coinvolte nello scambio delle culle.

Nel dettaglio, il matrimonio tra Ridge e Brooke sarà quello maggiormente colpito da questo scenario. Se Logan dimostrerà di non avere pietà, suo marito si prenderà la colpa del comportamento di Thomas. Lo stilista, a questo punto, deciderà di affrontare il figlio per scoprire la verità dei fatti, ma quest'ultimo cercherà di evitarlo in tutti i modi.

Il padre di Douglas, infatti, deciderà di uscire allo scoperto solo con Hope. Il giovane intercetterà sua moglie alla casa sulla scogliera, dove andrà per recuperare alcuni oggetti personali di Beth. Tra i due personaggi nascerà un litigio, che avrà drammatiche conseguenze.

Forrester precipita dalla scogliera a causa di Brooke

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Brooke assisterà a una lite tra la figlia e Thomas.

In questo frangente, la donna crederà che il figliastro voglia far del male a Hope, tanto da avventarsi su di loro per separarli. Forrester, a questo punto, precipiterà dalla scogliera dopo aver ricevuto una spinta da Logan senior.

In seguito il padre di Douglas verrà prontamente soccorso dall'ambulanza e trasportato in ospedale, dove i medici si meraviglieranno del fatto che la drammatica caduta non abbia portato gravi conseguenze.

Nel frattempo, i rapporti tra Brooke e Ridge si faranno molto tesi quando Thomas entrerà in coma per alcuni giorni. Lo stilista, infatti, accuserà sua moglie di aver fatto male di proposito a suo figlio, lo affermerà soprattutto quando Hope confermerà che non la stava minacciando.

Liam, invece, esprimerà tutta la sua rabbia al capezzale di Thomas, davanti a uno sbigottito stilista.

Ridge furioso con il figlio

Tuttavia, Thomas dovrà affrontare le ire funeste di Ridge una volta uscito dal coma. In questo frangente, il Forrester jr giurerà di non aver provocato il decesso di Emma, visto che non l'ha speronata con la sua auto, sebbene riveli di non aver mosso un dito per soccorrerla. Una rivelazione che sconvolgerà lo stilista, che arriverà addirittura a vergognarsi di essere suo padre.

Nonostante questo, Ridge dimostrerà di non riuscire a spezzare il cordone ombelicale che lo lega al figlio, decidendo di aiutarlo anche in questa occasione.