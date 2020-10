La Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno che vede come protagonista l’attore Can Yaman, continua ad essere molto seguita. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, Leyla Aydin (Oznur Serceler) quando non sarà più fidanzata con Osman Isik (Ali Yacgi) riceverà una proposta inattesa.

Emre Divit (Birand Tunca) deciso a riavere al proprio fianco la sorella di Sanem, le chiederà la mano dopo averle dimostrato che il suo cuore non ha mai smesso di battere per lei e di non volerla perdere di nuovo.

DayDreamer, trame turche: Emre corteggia Leyla dopo aver appreso che è libera

Nel corso dei prossimi episodi italiani, si assisterà alla nuova pace di Emre e Leyla. Tutto comincerà quando quest’ultima e Osman metteranno la parola fine alla loro storia d’amore, annullando di conseguenza i preparativi delle nozze. A questo punto il macellaio farà sapere alla sua ex fidanzata che a breve lascerà Istanbul, per aver accettato di lavorare in un’importante serie televisiva. Leyla chiederà scusa al fratello di Ayhan per averlo fatto soffrire a causa della loro rottura, ed esigerà di continuare ad avere un rapporto amichevole con lui.

Successivamente la sorella di Sanem dirà a Emre di non essere più impegnata: quest’ultimo non perderà tempo per corteggiare la sua ex segretaria, sorprendendola ogni giorno con dei fiori per farsi perdonare il fatto di non essere stato al suo fianco a causa delle macchinazioni di Aylin.

Il secondogenito di Aziz vuole sposare la sorella di Sanem, Huma e i coniugi Aydin furiosi

Nonostante ciò Leyla sarà indecisa sulla scelta da prendere, infatti tramite una conversazione con la sorella ammetterà di temere le interferenze da parte della signora Huma se lei ed Emre dovessero tornare insieme.

La primogenita degli Aydin quindi al momento non se la sentirà di dare una possibilità al fratello di Can, anche se Sanem le consiglierà di seguire il suo cuore senza avere nessuna preoccupazione. Non appena si troverà faccia a faccia con Emre però Leyla si comporterà in modo diverso, visto che accetterà di uscire con lui.

Inoltre per adesso l’ex segretaria della Fikri Harika non metterà al corrente i propri genitori Mevkibe e Nihat del suo riavvicinamento con Emre. In seguito quest’ultimo continuerà a stupire Leyla, facendole addirittura una proposta di matrimonio del tutto inaspettata. La fanciulla spiazzata dal gesto del suo ex capo si prenderà del tempo per riflettere, anche se non nasconderà la sua felicità. Per finire gli spoiler rivelano che sia Huma e i coniugi Aydin non la prenderanno affatto bene, nell’istante in cui apprenderanno l’intenzione di Emre.