Il 12 ottobre andrà in onda alle 15.55 su Rai 1 la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Ci sarà un salto temporale di quattro mesi, per questo motivo le vicende dei personaggi della soap saranno ambientate nel mese di ottobre 1961. Nicoletta e Riccardo non saranno presenti dopo il loro lieto fine ne Il Paradiso delle Signore 4. Invece i proprietari del grande magazzino non ci saranno nel primo episodio in quanto si troveranno a New York in luna di miele. Di seguito le anticipazioni più dettagliate del primo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5.

Luciano dovrà gestire da solo il grande magazzino

Le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che nell'episodio di lunedì 12 ottobre la gestione del grande magazzino sarà nelle mani del ragionier Cattaneo. L'uomo sarà molto in ansia per l'arrivo della nuova collezione dato che non vorrà deludere i proprietari de Il Paradiso che il giorno dopo torneranno a Milano. Luciano, nel primo episodio, vivrà ancora insieme a Silvia ma ben presto le cose potrebbero cambiare.

I coniugi Conti non sono stati i soli a lasciare Milano durante la stagione estiva: infatti anche Agnese e Maria hanno trascorso i mesi precedenti lontane dalla capitale della moda, nella loro amata Sicilia. Le due donne torneranno da Partanna pronte per riprendere a lavorare a Il Paradiso delle Signore.

La madre di Salvatore, finalmente, potrà rivedere Armando al quale rinnoverà i suoi sentimenti d'amore.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 5: Adelaide sarà in crisi con sé stessa

Nella prima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide sarà in crisi con sé stessa. La contessa dovrà ancora metabolizzare quanto successo con Achille e per questo passerà un periodo difficile.

La donna cercherà di distrarsi grazie al circolo, luogo che per Sant'Erasmo è stato sempre di gran conforto.

Tuttavia la contessa non si sentirà completamente a proprio agio in quanto, dopo il matrimonio con Ravasi, si sentirà al centro dell'attenzione dei soci. Inoltre Adelaide sarà preoccupata dalle elezioni per scegliere la nuova presidentessa del circolo: la donna non si sentirà sicura di poter vincere anche questa volta.

Umberto Guarnieri cercherà di starle vicino e le consiglierà di chiedere a Federico di scriverle un discorso per le elezioni.

Gabriella Rossi, dopo essersi fidanzata ufficialmente con Cosimo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 4, dovrà organizzare la sua festa di fidanzamento con il giovane. La stilista sarà molto in apprensione per questo evento, soprattutto anche a causa delle differenze sociali tra la sua famiglia e quella di Bergamini.