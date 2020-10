I nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore andranno in onda a partire da lunedì 12 ottobre alle 15:55 su Rai 1. Le nuove puntate saranno ambientate quattro mesi dopo rispetto alla fine della quarta stagione. Alcuni personaggi consolideranno il loro amore mentre altri dovranno affrontare momenti di difficoltà. Luciano Cattaneo, dopo tanta sofferenza, riuscirà a prendere una decisione definitiva riguardante la sua vita sentimentale. Di seguito le anticipazioni più dettagliate dei primi episodi de Il Paradiso delle Signore 5.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella organizza la sua festa di fidanzamento

Nell'episodio che andrà in onda il 12 ottobre Luciano dovrà gestire da solo l'arrivo della nuova collezione per Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio infatti si trovano a New York in luna di miele. Gabriella sarà ansiosa per l'organizzazione della sua festa di fidanzamento con Cosimo. Agnese tornerà dalla Sicilia insieme a Maria e rinnoverà i suoi sentimenti nei confronti di Armando.

La contessa sarà molto preoccupata per le elezioni del circolo: non è certa che anche nel 1961 potrà esserne la presidentessa soprattutto a causa della vicenda con Ravasi. Umberto cercherà di tranquillizzare l'amata cognata e le suggerirà di chiedere a Federico Cattaneo di scriverle un discorso.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 13 ottobre Gabriella, oltre ad organizzare la festa di fidanzamento, sarà in ansia per l'arrivo dei suoi genitori a Milano. La stilista si prenderà cura di loro e li accompagnerà alla pensione dove Rossi e sua madre vedranno passare Salvatore.

Silvia, nonostante tutte le difficoltà del suo matrimonio, spererà ancora di poter salvare il suo rapporto con Luciano. Tuttavia il ragioniere de Il Paradiso delle Signore non sarà della stessa opinione e comunicherà alla moglie una decisione che riguarderà la sua vita e quella di Clelia. Marta Guarnieri tornerà da New York con un grande entusiasmo.

Laura andrà a vivere con Gabriella e Roberta

Nell'appuntamento del 14 ottobre Marta lavorerà con molto entusiasmo a seguito della sua esperienza a New York. Il proprietario de Il Paradiso delle Signore capirà che il futuro di sua moglie potrebbe essere in America e deciderà di non ostacolarla.

Inoltre Luciano comunicherà a Federico la sua decisione di andare via di casa. Le Anticipazioni Tv rivelano che questa volta il fratello di Nicoletta non avrà un atteggiamento particolarmente duro nei confronti del padre. Il ragazzo sarà molto assorbito dal lavoro che lo terrà costantemente occupato, dato che dovrà sia lavorare insieme a Marta per il lancio della nuova collezione de Il Paradiso delle Signore ma anche al discorso per Adelaide.

Gabriella e Cosimo decideranno di far incontrare i rispettivi genitori prima della festa di fidanzamento. L'incontro purtroppo sarà un disastro in quanto emergeranno le differenze sociali delle due famiglie.

Nell'episodio del 15 ottobre della soap tv Laura rimarrà senza una casa. Per questa ragione chiederà a Gabriella e Roberta di poter andare a vivere insieme a loro. Pellegrino e la stilista accetteranno di aiutare l'amica e collega.

La contessa di Sant'Erasmo avrà uno scontro con la sua rivale che la farà preoccupare molto. Per risollevare la sua immagine Adelaide deciderà di essere la testimonial per la nuova collezione de Il Paradiso delle Signore. Roberta e Marcello trascorreranno una serata romantica fino a quando Marcello non rovinerà tutto.

Gabriella e Cosimo supereranno le difficoltà

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 16 ottobre Gabriella confiderà a Roberta che il fidanzamento con Cosimo risulta complicato a causa delle differenze sociali. Roberta la ascolterà e parlerà all'amica dei problemi con Marcello.

Umberto Guarnieri risolverà tutti i problemi economici e le sue finanze torneranno ad essere floride. Al grande magazzino ci sarà il servizio fotografico della nuova collezione che vede Adelaide come protagonista e lascerà tutti pieni di entusiasmo.

Gabriella e Cosimo riusciranno a superare le loro difficoltà grazie all'intervento del saggio Vittorio. La moglie di quest'ultimo riceverà una notizia inaspettata, ma per sapere se riguarda l'ambito lavorativo o privato della donna si dovrà attendere la settimana successiva.