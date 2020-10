Si è conclusa la Serie TV Nero a metà 2: ieri sera, giovedì 8 ottobre, è andata in onda la sesta e ultima puntata in prima visione assoluta, ricca di colpi di scena e sorprese. Il riassunto della fiction con Claudio Amendola racconta che c'è stata la resa dei conti finale e che finalmente si è scoperto un po' di più circa le morti di Paolo e Olga. Tra le nuove piste è spuntata quella che vede coinvolto Leonardo Sfera, un uomo che qualche anno prima era stato arrestato da Marta, Nusco e Muzo in quanto ritenuto responsabile della morte della sua fidanzata. Inoltre, Carlo viene lasciato dalla moglie.

Nero a metà 2, riassunto ultima puntata dell'8 ottobre

Peccato, però, che le indagini successive portarono alla luce l'innocenza di Sfera: per mancanza di prove venne rilasciato. Claudio, però, ha deciso di continuare a battere su questa pista e così si dedicherà nuovamente alle indagini sulla morte di Xenia, fidanzata di Sfera. Guerrieri si convincerà del fatto che sia stato Nusco ad ammazzare la giovane Xenia e che, per questo motivo, Leonardo voglia punirlo e vendicarsi nei suoi confronti. Sospetta quindi che Muzo abbia perso Olga, mentre Marta abbia perso suo figlio perché entrambi puniti da Leonardo dopo che hanno mandato in carcere l'uomo sbagliato per quel tremendo omicidio.

Marta prova a farsi giustizia da sola ma Carlo interviene

Nusco, intanto, dopo che si risveglia dal coma, sarà nuovamente in serio pericolo di vita: il riassunto dell'ultima puntata di Nero a metà 2 racconta che Leonardo si recherà in ospedale per fargli visita, ma in realtà vuole ammazzarlo. Fondamentale sarà l'arrivo di Carlo, che riuscirà ad evitare la morte di Nusco.

Occhi puntati anche su Marta che in questo finale di stagione deciderà di prendere in mano le redini della sua tormentata vicenda e proverà a farsi giustizia da sola per la morte del figlio. La donna decide così di fare di 'testa sua' e di agire da sola, ma anche in questo caso sarà tempestivo l'arrivo di Carlo, che riuscirà a farla ragionare.

Carlo resta solo nel finale di Nero a metà 2: riassunto sesta e ultima puntata

Per Guerrieri, invece, il finale di questa seconda stagione è stato piuttosto amaro. Cristina decide di chiedere la separazione definitiva da Carlo e chiudere così il loro matrimonio. Per lui, però, non ci sarà il lieto fine visto che resterà solo: con Marta non ci saranno i presupposti per iniziare una storia.

Intanto, chi non avesse seguito la sesta e ultima puntata di Nero a metà 2 in prima visione, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay. Nel frattempo c'è già la conferma della terza stagione: il regista Marco Pontecorvo e l'attore Claudio Amendola hanno confermato la realizzazione dei nuovi episodi le cui riprese dovrebbero iniziare nel corso dei primi mesi del 2021.