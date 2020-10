Domani, mercoledì 28 ottobre, andrà in onda una nuova puntata Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni rivelano che Salvatore e Laura si avvicineranno sempre di più, tanto da far pensare a qualcosa di più che una semplice amicizia. Il buon Salvo avrà deciso di voltare pagina con Gabriella, visto che è ormai prossima alle nozze con Cosimo?

Nel frattempo, Luciano non ce la farà più a stare in casa con Silvia e reggerle il gioco. La presenza della zia Ernesta sta diventando troppo pesante e ha finito per mandare a monte i suoi progetti con Clelia. Questa volta però, il ragioniere non si farà mettere i piedi in testa.

Roberta invece si infurierà quando verrà a sapere che Marcello ha accettato di uscire con altre due ragazze straniere e Salvo senza nemmeno avvisarla.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della prossima puntata su Rai 1

Salvatore ha incontrato una sua vecchia fiamma che non l'ha lasciato indifferente. Per non creare una situazione imbarazzante, ha convinto Marcello a uscire con lui e un'altra ragazza. Peccato che Roberta scopra l'appuntamento a quattro.

Non è difficile immaginare la reazione della giovane, furiosa con il fidanzato per aver dato corda a Salvatore. La gelosia regnerà sovrana.

Intanto, il rapporto tra Serena e lo zio Vittorio diventa sempre più forte. Nonostante ciò, Beatrice non sembra voler accettare l'aiuto di Conti, sebbene versi in cattive - se non pessime - acque.

La decisione di Luciano

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 28 ottobre, Luciano prende coraggio e dice a Silvia che non farà rientro a casa per la notte.

Ancora una volta, la zia Ernesta si intromette nella relazione tra i coniugi Cattaneo e prova a fermare il ragioniere, decisa a fargli cambiare idea.

Luciano sceglierà la sua libertà o finirà per accontentare ancora una volta le richieste assillanti della zia?

L'amore è nell'aria nella soap Il Paradiso delle Signore

Roberta capisce che Marcello è davvero innamorato di lei e che l'uscita a quattro con le due ragazze straniere è stata solo in amicizia.

La giovane, per farsi perdonare, organizza una cenetta romantica per il fidanzato con l'aiuto del buon Armando. Marcello ovviamente ne è lusingato.

Come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata di mercoledì 28 ottobre in prima Tv su Rai 1, Salvatore e Laura si avvicineranno molto e non solo per lavoro. La Venere ha tutte le carte in regola per far perdere la testa a qualsiasi uomo, così affascinante e piena di iniziative.

Salvatore inizierà a vedere la Venere con occhi diversi, anche se nei suoi pensieri ci sarà sempre Gabriella. Il loro è stato un amore travolgente e sembra non essere ancora definitivamente finito, anche se sta per arrivare il giorno del matrimonio con Cosimo.