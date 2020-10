Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre ci saranno diverse novità. In particolare, Marta deciderà di partire per New York, ma sarà triste all'idea che non vedrà suo marito per mesi. Nel frattempo, la vita di Vittorio Conti verrà stravolta da una tragica notizia. Infine, Luciano sarà costretto a ritornare a vivere sotto lo stesso tetto con Silvia.

Marta dovrà partire per New York

Nelle puntate della prossima settimana, la caffetteria ingranerà grazie soprattutto all'idea di vendere il gelato.

Nel frattempo, Silvia pur di trattenere suo marito a casa dirà che presto dovrà arrivare la zia Ernesta. Intanto, Vittorio vorrà solo che Marta sia felice e quindi non ostacolerà la scelta della donna di partire per New York.

Poco dopo arriverà davvero la zia Ernesta, non sarà sola, ma in compagnia di sua nipote Stefania che custodirà un segreto. Infatti, quest'ultima sarà segretamente innamorata di Federico. Nel frattempo, Marta deciderà di seguire i suoi sogni e andrà via da Milano per qualche mese. La donna, quindi, saluterà tutti i suoi affetti più cari e sarà molto triste all'idea che non vedrà per mesi amici, parenti e soprattutto suo marito Vittorio. In particolare, proprio il pensiero di stare lontana da quest'ultimo la destabilizzerà e non la farà partire tranquilla.

Laura non perdonerà Salvatore

Luciano invece deciderà di accontentare sua moglie e fingerà davanti alla zia Ernesta che il loro è un matrimonio felice come i primi tempi. Poco dopo, Salvatore cercherà di comprendere se i clienti gradiscono la pasticceria, però l'uomo lo farà senza dire nulla a Laura che si arrabbierà non poco.

Successivamente, Armando deciderà di non indossare più la fede nuziale per amore di Agnese. Nel frattempo, Salvatore farà di tutto per farsi perdonare da Laura, però la ragazza non accetterà di essere stata messa in disparte dal suo socio in affari.

Beatrice porterà cattive notizie a Vittorio

Intanto, arriverà il momento per Marta di partire e verrà accompagnata all'aeroporto dalla sua famiglia.

Questi ultimi saranno molto tristi all'idea che non rivedranno la donna per molto tempo.

Poco dopo, la zia Ernesta confesserà di aver perso la casa e nondi non avere più un posto dove stare. Questa per Luciano sarà una terribile notizia, visto che la zia della moglie si fermerà a casa loro per alcune settimane e dovranno proseguire con la farsa del matrimonio. Intanto, Vittorio riceverà la visita inaspettata di Beatrice, la moglie di suo fratello che gli porterà cattive notizie.