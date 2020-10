Dopo la puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, non si fa altro che parlare del presunto coming out che sarebbe stato fatto in trasmissione da Gianni Sperti. Tutto è partito dopo una frase pronunciata in studio dall'opinionista del dating show di Maria De Filippi, che è stato protagonista di un acceso scontro con la dama Aurora del trono over. Tra i due non corre affatto buon sangue e durante la puntata di ieri, la dama ha scelto di abbandonare lo studio accusando Gianni di essere molto cattivo nei suoi confronti. A quel punto Sperti ha voluto fornire la sua versione dei fatti, spiegando il perché di tale risentimento.

Il presunto coming out di Gianni Sperti a Uomini e donne

Per prima cosa, Gianni ha tirato in ballo una foto pubblicata su Instagram che sarebbe stata commentata in maniera poco carina dalla dama Aurora di U&D. Motivo per il quale l'opinionista se la sarebbe 'legata al dito'. Ma c'è anche un'altra motivazione, forse quella più profonda, che ha spinto Gianni a non provare simpatia nei confronti della donna.

L'opinionista, infatti, ha ammesso di non aver gradito l'espressione di Aurora che, in una delle puntate precedenti della trasmissione di Canale 5, lo aveva offeso dicendogli 'Non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti'. Parole che non sono piaciute per niente a Gianni che ha prontamente replicato in studio, visibilmente stizzito e amareggiato.

Le parole di Gianni Sperti a Uomini e donne

'Un'offesa molto pesante. Come se io fossi uno che ne passi tanti ogni cinque minuti' ha dichiarato in studio a Uomini e donne. Tali parole e in particolare quel 'uno che ne passa tanti', hanno fatto subito il giro del web e dei social e da ieri non si fa altro che parlare del presunto coming out di Gianni Sperti.

In molti, infatti, hanno ipotizzato che l'opinionista abbia colto la 'palla al balzo' per poter fare chiarezza sul suo orientamento sessuale, dopo i numerosi gossip che sono circolati nel corso degli ultimi anni. Ma è davvero così? La confessione di ieri può essere considerata una sorta di coming out?

La verità di Gianni Sperti sul presunto coming out

A fare un po' di chiarezza è stato proprio Gianni Sperti che è stato raggiunto dal sito web 'Trendit'm curato da 'Trash Italiano', al quale ha spiegato che quelle parole erano riferite agli amori in generale. E poi ancora si è chiesto come mai, nel 2020, un outing faccia ancora così tanto scalpore dal punto di vista mediatico. 'Appare ancor di più una discriminazione', ha dichiarato al sito.ì web.

Pur non criticando chi sceglie di dichiarare pubblicamente il suo orientamento sessuale per stare bene con se stessi, Sperti ha ammesso che in generale tende a rispettare una persona al di là del fatto che ami un uomo oppure una donna.