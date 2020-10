Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera spagnola Una vita. Le anticipazioni riguardano le puntate spagnole che andranno in onda dal giorno 26 ottobre fino al giorno 1 novembre 2020. Felipe difenderà la domestica brasiliana Marcia e Genoveva deciderà di andare via dal paese.

Una vita, prossime puntate: Genoveva chiederà aiuto a Ursula per riconquistare l'avvocato Felipe

Nelle prossime puntate di Una vita, Cinta deciderà di recitare una canzone malinconica e molto triste, sorprendendo tutti i suoi vicini. Emilio sentirà piangere la sua amata e deciderà di nascondersi per non farsi scoprire. Intanto, Genoveva sarà completamente devastata dal rifiuto dell'avvocato Felipe e tenterà nuovamente di riparlarci per fargli cambiare idea.

Ma Felipe non cambierà idea e deciderà di dire alla donna di non provare nessun sentimento per lei. L'ex moglie di Alfredo Bryce sarà delusa e deciderà di chiedere aiuto alla perfida Ursula. Quest'ultima, per aiutare la sua amica Genoveva, ordinerà a Marcia di lasciare per sempre il paese di Acacias 38, ma la domestica brasiliana non si farà spaventare e deciderà di raccontare tutta la verità del suo passato a Felipe.

Una vita: Felipe dirà ad Ursula che non dovrà più avvicinarsi alla domestica Marcia

Negli episodi di Una vita, Ramón scoprirà la situazione che stanno passando Servando e Fabiana e deciderà di dire a Carmen di tenere il loro banchetto di nozze nella pensione per aiutarli. Carmen resterà colpita dalla sensibilità dell'uomo.

Intanto Lolita inizierà a non stare affatto bene e Ledesma, quando scoprirà il piano del giovane Emilio, deciderà di andare via da Acacias. Più tardi Emilio andrà a trovare la sua amata Cinta e deciderà di baciarla, mentre Felipe, chiederà alla domestica brasiliana Marcia di stare con lui. Inoltre, l'avvocato dirà ad Ursula che non dovrà più avvicinarsi alla ragazza e non dovrà neanche più minacciarla.

Salmeron, dopo aver sentito la reazione di Felipe, resterà senza parole e comunicherà alla sua amica Ursula di voler lasciare per sempre il quartiere di Acacias 38.

Spoiler Una vita: Genoveva non potrà più stare con Felipe

Cinta ed Emilio inizieranno a lottare per salvare il loro fidanzamento e si metteranno alla ricerca di un nuovo corteggiatore per la figlia di Ledesma Copernico.

Infine, Genoveva capirà di non poter più riconquistare Felipe e prenderà una decisione. La donna saluterà Lolita, chiederà scusa a Rosina e dirà alla cameriera di prendersi cura dell'avvocato Felipe.

Ricordiamo che la soap Una vita va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:05 circa.