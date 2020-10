Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 ottobre della Serie TV Il Paradiso delle Signore, vedremo il gran finale della quarta stagione. Infatti, venerdì 9 ottobre verrà trasmesso l'episodio 160 e, come i fan ben sapranno, questo non è un numero a caso nel grande magazzino di Milano, bensì rappresenta l'ultima puntata. Secondo le Anticipazioni Tv, la soap concluderà il secondo Daily con un bel colpo di scena: Riccardo non sposerà Ludovica, anzi partirà con Nicoletta e sua figlia Margherita per Parigi.

Spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore

Nicoletta tornata a Milano dopo la crisi coniugale con Cesare, si recherà al Paradiso per rivedere le sue compagne ed è proprio lì che ritroverà il suo grande amore Riccardo.

Successivamente, Guarnieri andrà a casa della Cattaneo per riabbracciare la loro figlioletta Margherita e poi confesserà a Ludovica di aver rivisto Nicoletta. La figlia del ragionier Cattaneo, invece, dirà a Silvia di amare ancora Guarnieri. I due ex fidanzati ritroveranno un'intesa e tra loro si riaccenderà la passione di un tempo. A nulla serviranno le intimidazioni di Flavia, madre della Brancia, presentatasi dalla Cattaneo per dirle di non intromettersi nel rapporto tra sua figlia e Guarnieri.

Nel frattempo, Roberta si accorgerà che qualcosa non torna nel comportamento dell'amica Gabriella, la quale non le ha ancora detto nulla in merito alla proposta di matrimonio che le ha fatto Cosimo.

Come mai non riesce a lasciarsi andare con Bergamini? Alla fine Gabriella le racconterà del bacio che stava per dare a Cosimo, mentre Agnese scoprirà dell'anello di fidanzamento che lui ha regalato alla stilista e lo dirà al figlio Salvatore.

Il chiarimento tra Gabriella e Salvatore

Salvo, una volta appreso che Gabriella e Cosimo si sono fidanzati, andrà da lei per un ultimo confronto, che si rivelerà pacato ed amorevole.

I due saranno pervasi dalla nostalgia e tra loro avverrà un incontro ricco di sentimentalismo. Sarà davvero questa la fine della loro storia? Si riavvicineranno invece Roberta e Marcello: dopo che Federico l'ha lasciata, lei mostrerà interesse nei confronti del barista, che come sempre, la ricoprirà di attenzioni.

Con il sostegno di Marcello, la ragazza affronterà brillantemente un esame all'Università, mentre Rocco, aiutato da Armando e Irene, riuscirà a prendere la licenza elementare.

Intanto, Vittorio e Marta saranno affranti per la mancanza della piccola Anna e la signora Amato consiglierà loro di fare un bel viaggio per svagare un po' i pensieri. Così Vittorio preparerà una bella sorpresa per sua moglie e la coppia riuscirà finalmente a fare quel viaggio di nozze che avevano sempre rimandato.

Salta il matrimonio tra Riccardo e Ludovica

Il giorno delle nozze, Riccardo si accorgerà del segreto di Ludovica: la bella aristocratica non giocherà bene le sue carte e si farà smascherare dal suo futuro sposo.

A questo punto Riccardo si sentirà libero di vivere il suo amore con Nicoletta, però quest'ultima non riuscirà ad annullare il matrimonio con Cesare alla Sacra Rota. Ma stavolta i due non avranno alcuna intenzione di rinunciare alla loro storia e per questo partiranno per Parigi insieme a Margherita. E sboccerà anche un altro amore: quello tra Armando e Agnese. Sarà lui a fare il primo passo, finalmente!

Nel frattempo, Marcello e Vittorio non riusciranno ad ottenere i permessi per l'apertura serale della Caffetteria. Così Laura avrà un'idea innovativa che potrà cambiare le sorti della loro attività: il gelato da asporto.

Umberto e Adelaide appena tornati a Milano, riceveranno una preoccupante telefonata dagli Stati Uniti, che li farà stare in apprensione.