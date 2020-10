Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi vedrà la nascita di una nuova story-line in cui sarà protagonista Vittorio Conti. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 26 al 30 ottobre, annunciano che l'uomo cercherà di aiutare la cognata Beatrice, la quale ha scoperto che il defunto marito l'ha lasciata piena di debiti, ma lei rifiuterà.

Nel frattempo, Salvatore e Marcello sogneranno in grande dopo essere riusciti a convincere Adelaide ad acquistare i loro dolci per il circolo. Poco dopo, Stefania verrà assunta come Venere in prova, mentre Roberta riceverà un'offerta allettante dalla professoressa Barone.

Intanto, Silvia comunicherà a zia Ernesta che si sta separando da Luciano. Infine, il padre di Cosimo proporrà un affare ad Umberto mentre Beatrice e Vittorio scopriranno che Pietro è scappato dall'Accademia militare.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 30 ottobre: Beatrice non vuole l'aiuto di Vittorio

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alle puntate in onda dal 26 al 30 ottobre, rivelano che al grande magazzino inizierà la ricerca di una nuova Venere visto che l'organico è ridotto e che la nuova collezione va a ruba. Intanto, dopo il funerale del consorte, Beatrice Conti scoprirà che la sua situazione economica non è florida come credeva. Vittorio le offrirà il suo aiuto, ma lei rifiuterà dicendogli che vuole farcela da sola.

Nel frattempo, Marcello e Salvatore saranno impazienti di avere un responso sull'incontro che hanno avuto con Adelaide circa la fornitura di dolci al circolo. I due giovani non dovranno aspettare molto per avere una risposta che sarà positiva e permetterà loro di sognare in grande.

Poco dopo, Silvia deciderà di rivelare a zia Ernesta la verità sul suo matrimonio con Luciano, ovvero che si stanno separando mentre Stefania rivelerà di voler tanto diventare una Venere.

Intanto, Salvatore deciderà di uscire con una sua vecchia fiamma e proporrà a Marcello di fare un'uscita a quattro, ma rischierà di creargli dei problemi con Roberta. Più tardi, Vittorio incontrerà per la prima volta sua nipote Serena e la sera riceverà la visita inaspettata di Agnese ed Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Roberta riceverà una proposta dalla professoressa Barone

Roberta scoprirà che Marcello è uscito con Salvatore e due giovani straniere e crederà che il ragazzo volesse divertirsi con un'altra, motivo per il quale lo tratterà malissimo. La giovane, tuttavia, si renderà conto che il suo fidanzato ha occhi solo per lei e per farsi perdonare, gli preparerà una cena romantica con l'aiuto di Armando.

Nel frattempo, Luciano deciderà di trovarsi un appartamento in cui stare e dirà a Silvia che non dormirà a casa, ma zia Ernesta inventerà una scusa per cercare di trattenerlo. Intanto, Serena si legherà sempre più a Vittorio, mentre Beatrice non vorrà proprio saperne di accettare il suo aiuto.

Poco dopo, Laura si avvicinerà molto a Salvatore, il quale non è ancora riuscito a dimenticare del tutto Gabriella.

Intanto Vittorio saluterà la nipote che deve tornare in collegio e le regalerà una targhetta con il suo nome, proprio come quelle che le Veneri portano sulla divisa. Intanto, Federico presenterà Stefania a Vittorio, il quale deciderà di assumerla in prova come Venere. Adelaide, poco dopo, si renderà conto che Umberto si sta legando sempre più a Federico mentre Roberta riceverà una proposta molto allettante dalla professoressa Barone.

Trame Il Paradiso delle signore: Pietro scappa dall'Accademia militare

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Laura si preparerà ad affrontare una giornata molto faticosa in vista della presentazione dei dolci al circolo in occasione del cocktail organizzato per la riapertura delle attività della Banca Guarnieri.

Nel frattempo, Arturo Bergamini proporrà a Umberto di prendere il posto di Achille Ravasi nell'affare che avrebbe dovuto portare a termine con lui e ciò non farà altro che far preoccupare Adelaide. Nel frattempo, i guai per Beatrice sembreranno non avere fine, la donna, infatti, scoprirà che presto potrebbe perdere la casa visto che c'è un'ipoteca sopra. Nonostante ciò, continuerà a rifiutare l'aiuto di Vittorio. Come se non bastasse, poco dopo, scoprirà insieme al cognato che suo figlio Pietro è scappato dall'Accademia militare.