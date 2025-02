La salute di Adelaide sembrerà peggiorare sempre di più tant'è, secondo le anticipazioni Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 24 al 28 febbraio, si renderà irreperibile e sembrerà sparita nel nulla. Tuttavia, a un certo punto telefonerà a Odile e in seguito invierà un misterioso messaggio a Umberto. Nel frattempo, Giulia deciderà finalmente se tradire o meno Botteri mentre lui sarà sempre più in sintonia con Delia. Rosa, invece, intervisterà Tancredi per dargli la possibilità di riabilitare il suo nome e questo genererà discussione con Marcello.

Adelaide sta sempre più male e sembra sparita nel nulla

Giulia sarà sempre più pressata da Tancredi, il quale vorrà che tradisca Botteri quanto prima e per tale motivo, dopo aver avuto non pochi dubbi sul da farsi, negli episodi Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio, prenderà finalmente una decisione in merito. Intanto, lo stilista la inviterà nuovamente a cena. Poco dopo, Adelaide che starà sempre più male, sembrerà sparita nel nulla e tutti si preoccuperanno per la sua prolungata assenza, in particolar modo Marta che chiederà al padre se abbia notizia di sua zia. L'uomo le dirà una bugia, ma sarà così preoccupato che deciderà di partire per Londra per andare a cercarla e capire come stanno realmente le cose.

Al Paradiso, intanto, organizzeranno una festa di carnevale a cui sarà invitato l'intero staff e Agata per poter avere il permesso di andarvi da parte di suo padre Ciro, si servirà di Mimmo.

Il Paradiso delle signore, trame 24-28 febbraio: Umberto preoccupato per Adelaide

Roberto deciderà di fare una sorpresa a Marta ed andrà a trovarla a casa sua, ma quando arriverà lì, la troverà insieme ad Enrico e capirà che i due hanno una relazione sentimentale.

Nel frattempo, il rapporto tra Marcello e Rosa sembrerà sempre più logoro a causa dei loro continui scontri mentre Ciro inviterà Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale ed insisterà molto affinché accetti. Poco dopo, Delia leggerà nuovamente i tarocchi a Botteri ed i due sembreranno sempre più vicini mentre Rosa apparirà convinta di poter riabilitare il nome di Tancredi agli occhi dell'opinione pubblica e per tale motivo gli proporrà di realizzare un'intervista.

Umberto, intanto, rientrerà da Londra con brutte notizie, in quanto non sarà riuscito a trovare Adelaide e sarà sempre più preoccupato. L'uomo, poi, nel momento in cui Odile gli riferirà di aver sentito sua madre al telefono e di averla trovata stanca si spaventerà a tal punto che chiederà ad Enrico una consulenza medica. Al Paradiso, invece, Botteri insieme a Marcello, Marta e Roberto troverà l'idea giusta per promuovere la nuova collezione che sarà basata sull'abito di punta. Al contempo, Salvo deciderà di invitare Rosa e Marcello a cena, ma la ragazza declinerà per via di un impegno che altro non è che l'intervista a Tancredi.

Adelaide invia un misterioso messaggio ad Umberto

Umberto chiederà ad Enrico una consulenza medica sulle condizioni di salute di Adelaide e gli chiederà di non dire nulla a nessuno.

Il magazziniere del Paradiso gli prometterà di tenere il segreto, ma a causa di ciò, si sentirà molto in imbarazzo con Marta. Nel frattempo, Tancredi, nel corso dell'intervista deciderà di parlare a cuore aperto e racconterà a Rosa la sua storia d'amore con Matilde e lo farà con dovizia di particolari. Roberto, invece, si renderà conto che Mimmo ha un debole per Agata e deciderà di dargli dei consigli affinché riesca a far breccia nel cuore della Venere mentre Botteri, all'ultimo minuto deciderà di andare alla festa con Delia e non con Giulia, la quale vedendoli insieme si arrabbierà molto e deciderà finalmente se tradire o meno lo stilista.

Intanto, Marcello riceverà un importante riconoscimento da parte di Confindustria, ma a causa della mancanza di Adelaide non avrà molta voglia di festeggiare l'avvenimento e così Matteo gli organizzerà una piccola festa a sorpresa per risollevargli il morale.

Mimmo si renderà conto che Agata riserva delle particolari attenzioni a Roberto mentre Mirella annuncerà a tutti che Michelino parteciperà allo Zecchino d'oro e la Puglisi riceverà un regalo inaspettato. Infine, Adelaide, dopo aver fatto perdere le sue tracce, manderà un misterioso messaggio ad Umberto.

Ipotesi sulle condizioni di salute della contessa

Adelaide sta vivendo un momento molto complicato a causa del suo stato di salute e proprio per questo si renderà irreperibile, salvo poi mettersi in contatto con suo cognato Umberto attraverso un misterioso messaggio.

La contessa vorrà comunicargli che le cure non sono servite a nulla e che non c'è nessun rimedio per la sua malattia, oppure vorrà soltanto svelargli qualche segreto di famiglia proprio perché in fin di vita? Ancora non ci sono certezze in tal senso. In ogni caso secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice Vanessa Gravina entro la fine della stagione il suo personaggio tornerà in scena.