Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Il Segreto. Anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda sui canali Mediaset, nel prossimo mese di novembre 2020. Rosa deciderà di preparare le sue nozze dopo aver scoperto la storia d'amore segreta tra Marta e Adolfo. Per Rosa, questa sarà una decisione che la sconvolgerà e che la farà allontanare sempre di più da sua sorella. Inoltre, in queste puntate entrerà nel cast Begona, la mamma di Rosa. Begona si farà subito notare per i suoi problemi mentali che sconvolgeranno il giovane Adolfo. Inoltre, Donna Francisca deciderà di stare accanto a suo marito per curarlo, ma l'uomo, non risponderà alle cure e rimarrà in uno stato vegetativo.

Soap opera Il Segreto, prossimi episodi: Adolfo deciderà di sposarsi con Marta nonostante il tradimento

Nelle prossime puntate della soap Il Segreto, Begona mostrerà i sintomi di una patologia molto grave, che potrebbe avere anche Rosa. Nello specifico, la donna avrebbe, da molti anni, alcuni problemi mentali che la farebbero stare molto male. Intanto, ci saranno sempre alcuni malumori tra Marta e Rosa e con il passare del tempo, le sorelle rischieranno di allontanarsi sempre di più. Nello specifico, Rosa non sarà affatto contenta del tradimento di sua sorella e per questo motivo cercherà di frequentarla il meno possibile. Inoltre, Isabel sarà sempre più convinta che il matrimonio tra suo figlio e Rosa sarà un fallimento totale e per questo motivo, non sarà affatto contenta di questa unione.

Ma Adolfo, dopo un po' di incertezza, deciderà di sposare la sua amata, nonostante il tradimento con Marta. L'uomo accelererà i preparativi del matrimonio per cercare di dimenticare quanto è successo con la sorella della sua futura moglie.

Il Segreto, prossime puntate: Raimundo rischierà di morire e Francisca tenterà di salvarlo

In queste puntate di novembre ci sarà l'ennesima sconvolgente tragedia nel paese di Puente Viejo, che anticiperà presto il finale di questa soap opera. Intanto, Raimundo continuerà a non migliorare e verrà preso in custodia da Francisca che lo curerà.

Quest'ultima prometterà a Matias e a Camelia che tenterà di adottare qualsiasi soluzione per cercare di salvargli la vita. Infatti quando arriverà la nuora della Montenegro, verranno sentiti nuovi medici e soprattutto ci saranno nuove terapie che verranno provate subito su Raimundo. Quest'ultimo riuscirà a salvarsi? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate della soap opera Il Segreto.