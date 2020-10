Presto i telespettatori italiani della soap opera Il Segreto vedranno uno storico personaggio femminile avviare la sua atroce vendetta. Eulalia Castro (Charo Zapardiel) comincerà a farla pagare a Francisca Montenegro (Maria Bouzas), nel peggior modo possibile.

La perfida darklady dopo aver fatto scomparire Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) ordinando al suo scagnozzo Campuzano (Pablo Rivero) di sequestrarlo, farà distruggere tutti i terreni che appartenevano a Francisca. L’obiettivo di Eulalia sarà quello di vedere la sua acerrima nemica sul lastrico: fortunatamente a sostenere la matrona ci penserà Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) che ricorderà alla coraggiosa donna la sua volontà di proteggerla.

Il segreto, trame: Eulalia fa sequestrare Raimundo dal suo scagnozzo

Gli spoiler spagnoli relativi a ciò che succederà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Eulalia Castro si servirà della complicità del suo scagnozzo Campuzano per vendicarsi di Francisca. Tutto avrà inizio quando quest’ultima lascerà la tenuta di La Habana in cui si è rifugiata per tanto tempo e passeggerà per le strade di Puente Viejo, per far apprendere a chiunque del suo ritorno nel paese. La darklady si comporterà in tale maniera non appena Eulalia farà pubblicare un falso annuncio sulla propria morte sui giornali: Montenegro quindi crederà che la sua nemica essendo deceduta non potrà darle alcun disturbo.

In realtà Eulalia passerà alle maniere forti facendo sequestrare Raimundo da Campuzano: l’ex locandiere ovviamente continuerà ad ignorare il fatto che sua moglie si è nascosta a casa di Isabel.

Camelia in pericolo, Francisca sospetta di Isabel

La zia del defunto Salvador Castro non ci penserà due volte, a far incendiare tutte le proprietà che la marchesa de Los Visos ha acquistato per conto di Francisca.

Le fiamme saranno troppo alte, infatti la piccola Camelia rischierà addirittura di morire ma per fortuna scamperà alla morte grazie alle cure provvidenziali del dottor Clemente.

Mentre Matias e Marcela si rassicureranno sulle condizioni di salute della figlia, il sindaco Mauricio avviserà Francisca dicendole che qualcuno sta agendo contro di lei.

L’ex capomastro inoltre dirà a Montenegro di poter contare sul suo aiuto per risolvere qualsiasi problema. Successivamente quest’ultima dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle finirà per avere una tesi sbagliata, poiché penserà che ad innestare gli incendi potrebbe essere stata Isabel, che invece farà ricadere la colpa su Mauricio. Infine Francisca fidandosi del suo ex capomastro, non perderà tempo per dirgli di organizzare un piano per smascherare la marchesa.