Tarik supplicherà Nihan in lacrime nella puntata di Endless Love di giovedì 5 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Tarik incontrerà Nihan in carcere e le chiederà perdono per quello che ha fatto a Ozan, ma anche un'altra cosa: "Non lasciare Kemal, morirà senza di te". La convincerà a dare una possibilità al suo amore con Kemal, cosa che la spingerà a comprare una casa per loro. Zeynep, invece, si rassegnerà al volere dei suoi genitori e accetterà di sposare Hakan, ma con lui sarà sincera e gli dirà che la sua è una scelta obbligata.

Zeynep e la sua scelta a malincuore

I sentimenti a casa Soydere saranno come sempre in primo piano, ma non renderanno felici i protagonisti. Zeynep si troverà a combattere contro la sua ossessione per Emir, pur di far felici i suoi genitori e sposare Hakan. "Non lo amo, mamma", dirà a Fehime, spiegandole per l'ultima volta di non sentirsi pronta a essere la moglie del poliziotto. L'insistenza di Fehime e i sensi di colpa nei confronti di suo padre, però, porteranno Zeynep a propendere per il matrimonio, anche se sarà chiara con Hakan, spiegandogli sinceramente che lei andrà all'altare solo per rendere felici i suoi genitori e risparmiare l'ennesimo dispiacere a Huseyin. Nel frattempo, Tarik sarà in carcere per aver confessato l'omicidio di Ozan e si sentirà in colpa per la crisi tra Kemal e Nihan.

Il maggiore dei Soydere si renderà conto che suo fratello e la sua amata sono lontani a causa del suo arresto e vorrà rimediare.

L'incontro in carcere per Tarik e Nihan

Le anticipazioni raccontano che Nihan otterrà il permesso per incontrare Tarik, che, per la prima volta, sarà completamente sincero con lei. In lacrime, racconterà che quando ha appeso Ozan pensava che fosse già morto.

"Quando ho capito che era vivo, ho provato a salvarlo, ma non ce l'ho fatta", dirà Tarik, giurando che non avrebbe mai fatto del male a Ozan di proposito. Nihan comprenderà il dolore di Tarik restituendogli un po' di fiducia: "Ti credo". Tarik ringrazierà Nihan e proverà a convincerla a fare un passo verso Kemal: "Ha paura e sta pagando per i miei errori".

Nihan ascolterà in silenzio la richiesta di Tarik: "Non lasciare Kemal, morirà senza di te". La donna non darà nessuna risposta a Tarik, ma si lascerà convincere dalle sue parole e deciderà di ricominciare da zero con Kemal, acquistando una casa per loro e la piccola Deniz.

La verità sulla morte di Ozan

Nelle puntate in onda dal 2 al 4 dicembre, emergerà tutta la verità sulla morte di Ozan. L'esito dell'autopsia confermerà che Zeynep è innocente e che il fratello di Nihan è deceduto a causa della rottura del collo, provocata da Tarik che l'h appeso al soffitto. Le cose sono andate così: Ozan è stato avvelenato da Gurcan, l'uomo pagato da Asu per ucciderlo. Il veleno è entrato in circolo, ma ha solo stordito il ragazzo, che subito dopo ha ricevuto la visita di Zeynep.

Tra loro c'è stato un violento litigio in cui la donna ha premuto un cuscino sulla faccia di suo marito per pochi secondi. Già provato dal veleno, Ozan ha perso subito i sensi e Zeynep si è convinta di averlo ucciso. In quel momento, Tarik è entrato nella stanza e, pensando di dover aiutare sua sorella che rischiava l'accusa di omicidio, ha pensato di inscenare un suicidio. L'uomo, però, non sapeva che Ozan era ancora vivo e lo ha scoperto quando ormai era troppo tardi.