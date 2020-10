Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva L'allieva, nella terza puntata che andrà in onda la prossima domenica 18 ottobre in prima serata su Rai 1 alle 21.20 ci saranno novità inattese. In particolare, i due protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti, interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronarsi e Lino Guanciale, saranno sempre più in crisi e verrà messo in discussione anche il loro matrimonio. Nonostante ciò, i due dovranno comunque vedersi sul posto di lavoro e verranno chiamati a collaborare per la morte di una campionessa di carabina e di un appassionato d'arte.

In questo terzo appuntamento verranno trasmessi il quinto e il sesto episodio della terza stagione della fiction intitolati: Il bersaglio e Il ricatto

Alice e Claudio non faranno altro che litigare

Nel quinto episodio, Alice e Claudio non faranno altro che litigare a causa di Giacomo, il fratello di Conforti e per tutto il lavoro che la dottoressa Allevi dovrà sbrigare per conto della Manes.

Nel frattempo, entrambi verranno convocati ad effettuare l'autopsia sul corpo di una campionessa di carabina che verrà uccisa mentre si trovava al poligono di tiro. Dunque, i due saranno costretti a collaborare, ma saranno ormai ai ferri corti e il loro rapporto sarà veramente in bilico. Intanto, la Suprema capirà che Alice è a conoscenza del suo segreto.

Wally avrà un malore

Nel sesto episodio Allevi e Conforti dovranno partecipare entrambi ad un convegno che si terrà fuori Roma. Questa situazione farà riavvicinare i due che ritroveranno un po' di quel romanticismo perduto. Infatti, il clima tra Alice e Claudio tornerà ad essere più disteso, ma solo per poco tempo.

Infatti, Allevi si ritroverà nuovamente piena di lavoro da sbrigare e riceverà anche l'incarico di effettuare una perizia sul corpo di un appassionato d'arte.

Nel frattempo, la Wally avrà un malore e dovrà essere soccorsa nel sottoscala in cui si sarà trasferita. Infine, Conforti partirà per un convegno in dolce compagnia.

Dove rivedere le repliche de L'allieva

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della terza stagione della fiction "L'allieva" per scoprire ulteriori novità sulla storia d'amore tra Claudio e Alice. Intanto, per chi volesse rivedere i prossimi episodi della serie televisiva potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.

Invece, ogni puntata de L'allieva 3 sarà trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20, mentre su Amazon Prime sono disponibili le puntate della prima e la seconda stagione.