Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Mare Fuori, nella quinta puntata della prima stagione che andrà in onda il prossimo mercoledì 21 ottobre in prima serata alle 21:20 su Rai 2, ci saranno diverse novità inaspettate. In particolare, Filippo rientrerà in carcere e dirà a Ciro che il piano sarà perfettamente riuscito. Ma il boss scoprirà che invece il piano non è andato a buon fine, penserà che il colpevole sia Pino e si vendicherà di lui. Nel frattempo, Carmine dovrà uccidere Massimo altrimenti pagherà lui con la sua vita.

Inoltre, nel quinto appuntamento con la fiction che ha come protagonisti gli attori Carolina Crescentini e Carmine Recano andranno in onda il nono e il decimo episodio intitolati rispettivamente "Legami spezzati" e "Le forme dell'amore".

Ciro scoprirà che qualcuno ha sabotato il suo piano

Nella quinta puntata che verrà trasmessa il 21 ottobre, Filippo rientrerà nell'istituto minorile di Napoli (dopo aver goduto di un permesso premio con la famiglia) e informerà Ciro che l'operazione è riuscita alla grande. Nonostante ciò, il ragazzo milanese sarà tormentato perché in realtà ha fatto fallire il piano all'ultimo momento.

Poco dopo, però, il boss del carcere minorile scoprirà che il suo piano non è andato a buon fine e quindi vorrà capire chi l'ha tradito. Nel frattempo, Filippo e Carmine si riavvicineranno e quest'ultimo racconterà al suo compagno di cella cosa è successo all'interno del carcere mentre lui era via. Di Sarno poi si offrirà di aiutare l'amico per evitare che Ciro possa vendicarsi.

Ciro si vendicherà di Pino

Successivamente, Viola farà di tutto per convincere Gemma a vendicarsi del suo fidanzato Fabio, mentre Edoardo dedicherà una poesia a Teresa. Infatti, il ragazzo vorrà vincere un concorso, in modo tale da ricevere un permesso premio. Intanto, la direttrice del penitenziario Paola Vinci verrà a sapere che tra Filippo e Carmine sarà tornato il sereno e approverà con piacere il loro chiarimento.

Al di là di ciò, i giorni continueranno a passare e per Carmine la situazione si farà sempre più difficile. Infatti, il ragazzo dovrà uccidere il comandante Massimo, altrimenti pagherà con la vita e faranno del male anche a Nina e il figlio che porta in grembo. Il giovane racconterà il tutto a Filippo che gli prometterà che insieme troveranno una via d'uscita.

Infine, Ciro si convincerà della colpevolezza di Pino e quindi lo colpirà in maniera davvero brutale per vendicarsi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata di Mare fuori per scoprire ulteriori novità sui ragazzi del carcere minorile di Nisida a Napoli. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di recuperare tutti gli episodi durante la messa in onda televisiva, potrò farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.