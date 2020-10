È tutto pronto per una nuova stagione di Matrimonio a prima vista. A partire dal prossimo 6 ottobre su Real Time a partire dalle ore 21 riprenderà l'esperimento sociale. I nuovi episodi dovrebbero essere cinque più una puntata speciale dedicata alle coppie sei mesi dopo le nozze. In quell'occasione i partecipanti decideranno se confermare di restare insieme al proprio coniuge, oppure avviare le carte per il divorzio.

L'intento del programma è quello di far sposare tre coppie che non si sono mai viste e conosciute prima. Per tutto il percorso i futuri coniugi verranno seguiti da un team di psicologi che precedentemente li ha accomunati in base a delle caratteristiche.

A causa del coronavirus l'edizione 2020 di Matrimonio a prima vista ha dovuto seguire dei rigidi protocolli, per evitare la diffusione dei contagi. Al matrimonio delle coppie, dunque, non saranno presenti né parenti né amici. Inoltre, non ci sarà il classico scambio delle fedi.

I protagonisti dell'edizione 2020

I partecipanti di quest'anno sono sei come nelle precedenti edizioni, ma al momento delle registrazioni una delle coppia è stata costretta ad abbandonare il programma. Il motivo della sostituzione è legato al mestiere di una delle spose: la ragazza lavora in una struttura sanitaria, perciò la produzione di Matrimonio a prima vista ha deciso di non correre dei rischi ai tempi del coronavirus.

Tra le coppie di quest'anno quindi troviamo Nicole e Andrea, Giorgia e Luca e Sitara e Gianluca. La protagonista della prima coppia vive a Milano e a 29 anni. Nicole di professione fa la contabile ed è una grande appassionata di borse e scarpe. Il suo futuro sposo invece, è di Pesaro ma vive a Montecchio di Vallefoglia dove gestisce un ristorante di famiglia.

Inoltre, Andrea Ghiselli è un appassionato di tiro al piattello.

Per quanto riguarda la seconda coppia: Giorgia Pantini è un'insegnante di educazione fisica, insegna pallanuoto e nuoto sincronizzato. La futura sposa ha 32 anni, vive a Roma ed ha dichiarato al team di psicologi di non avere mai incontrato il vero amore.

Il suo futuro sposo ha 31 anni ed è di Cisterna di Latina. Il giovane affitta camere ai turisti ed ha molte passioni. Infine, c'è la coppia sostituta formata da Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani: lei ha 29 anni mentre il futuro marito ha 31 anni. La ragazza è di Roma e fa la cameriera in un ristorante. Prima dello scoppio della pandemia Sitara viveva da sola, ma successivamente ha deciso di tornare con i suoi genitori. Gianluca invece, è di Firenze ed è un concept artist, ovvero dipinge e scolpisce in digitale.

Nella precedente edizione di Matrimonio a prima vista non c'è stato alcun lieto fine per le tre coppie partecipanti. In ordine di tempo l'ultima coppia di coniugi che ha avviato le carte per il divorzio sono stati Ambra e Marco.