Lutto nel mondo dello spettacolo: è venuta a mancare la signora Gemma, la mamma di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, programma in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5, è sempre stata molto legata alla madre. L'ex modella è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e familiare, e quindi l'unica cosa nota è che la madre fosse malata da mesi, ma non si conosce pubblicamente la malattia. Dalle poche notizie che, nel corso degli anni, Silvia ha raccontato, sappiamo che Gemma aveva lavorato come bidella nel paese in cui viveva con la sua famiglia. Quella della Toffanin infatti è sempre stata una famiglia molto umile, piena di affetto e valori.

Con la sua morte la signora Gemma lascia non solo Silvia, ma anche un’altra figlia più piccola, Daiana.

La famiglia di Silvia Toffanin

Quello di Silvia Toffanin è stato un percorso lungo in cui però ha sempre avuto il sostegno della famiglia. Nel corso di una rara intervista rilasciata al settimanale Grazia, era stata proprio Silvia a rivelare che la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione era nata anche grazie ai suoi genitori. Sono stati loro due infatti a spingere Toffanin a lasciare il piccolo paese in cui abitava, in Provincia di Vicenza, per iniziare a lavorare nel mondo della moda a Roma e Milano. “'Vai, viaggia', diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui'.

Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ‘Io ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te”, ha raccontato la conduttrice nell'intervista.

La carriera di Silvia Toffanin

La vita di Silvia Toffanin, rispetto a quella di adesso, era davvero molto diversa: viveva infatti in un piccolo paese di appena 3000 abitanti, Cartigliano, in Provincia di Vicenza.

Lì è cresciuta con l’educazione severa del padre. La conduttrice di Mediaset ha ricordato diverse volte che il padre non la faceva uscire spesso di casa perché molto possessivo: visto che era una bella ragazza, attirava le attenzioni dei vari ragazzi del paese. L’uomo l’accompagnava, quelle poche volte, in discoteca e la attendeva chiuso in macchina nel parcheggio.

Una volta affermatasi nel mondo dello spettacolo, Silvia ha conosciuto Piersilvio Berlusconi, con cui è scattato l'amore: i due sono legati dal 2002 e nel 2010 sono diventati genitori. In quell'anno infatti è venuto al mondo il piccolo Lorenzo Mattia e, dopo circa cinque anni, è nata anche Sofia Valentina.