Anche Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus. Il popolare conduttore di Mediaset, impegnato in queste settimane nelle riprese di Chi vuol essere milionario, ha annunciato tramite i propri account social la sua condizione di salute. In questo momento, stando alle ultime informazioni apprese, Scotti si trova a casa a Milano sotto osservazione e controllo dei medici, subito messi al corrente della situazione. Secondo le prime indiscrezioni, il contagio non sarebbe avvenuto negli ambienti di lavoro agli studi Mediaset, ma in famiglia. Pare infatti che Scotti abbia trascorso alcune ore con un parente stretto risultato poi infetto.

È stato lo stesso Scotti a voler dare la notizia tramite il suo account Instagram.

Il messaggio di Gerry Scotti

“Volevo essere io a dirvelo. Ho contratto il Covid-19. Sono a casa sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e per l’interessamento”. Così ha voluto dare l’annuncio uno dei volti storici e più amati delle reti Mediaset. Resta ora da capire cosa succederà ai programmi in cui è coinvolto. Primo fra tutti Tu si Que Vales. Il format, in onda ogni sabato sera su Canale 5, vede proprio la presenza di Scotti in veste di giurato. Il programma è registrato, anche se alcune puntate sarebbero dovute essere registrate proprio in questi giorni. Quello di Gerry Scotti non è l’unico caso di positività al coronavirus nell’ambiente televisivo.

Basti pensare, ad esempio, alla nuotatrice Federica Pellegrini e alla discografica Mara Maionchi. Entrambe le donne, molto probabilmente, non sono state contagiate mentre si trovavano impegnate nelle registrazioni della nuova stagione di Italia’s got talent. Al momento non si registrano infatti dei focolai d'infezione all'interno dello staff dei due programmi televisivi.

Mara Maionchi e la Covid-19

“La Mara ricoverata. Cari tutti ❤️ grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato Staff (PS. La foto è di un anno fa!) #maramaionchi". Così ha annunciato la sua positività al coronavirus Mara Maionchi. La donna, nei giorni scorsi, è stata portata in un ospedale milanese a causa di alcuni malanni.

Proprio li si è scoperta la sua positività al coronavirus. Stando alle ultime informazioni, la produzione del programma di Tv8 ha escluso ogni possibile focolaio all'interno degli studi, visto che le registrazioni sono terminate lo scorso 11 ottobre.