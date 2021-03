Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata Sonia Lorenzini. Nonostante il suo ingresso a dicembre e la permanenza breve, l’infuencer e modella si è saputa distinguere per il suo carattere sempre tenace e forte.

In esclusiva per Blasting News, Sonia si è raccontata alcuni aneddoti e pensieri sul suo percorso nella casa del Gf Vip. Dietro la maschera da persona forte, si nasconde una grande nostalgica. Come lei stessa ha dichiarato, infatti, le manca già tanto tutta la "famiglia del reality”.

Nella casa, Sonia è cresciuta e maturata: ha scoperto alcuni lati del suo carattere e si è messa faccia a faccia con le sue fragilità.

Si sente una persona migliore anche grazie alle amicizie che si porterà, spera, a lungo. Per l’influencer, adesso, tanti sono i progetti nel campo della moda e del viaggio, sue più grandi passioni. E quando le abbiamo chiesto dell’amore, ha detto: “Nell’ultimo anno ho imparato a star bene da sola, a bastarmi e quindi non è qualcosa di cui in questo momento ho necessità ma se arrivasse tanto meglio”.

L’avventura di Sonia al Gf Vip

Ciao Sonia, innanzitutto ti sei ripresa dalla finale del Grande Fratello Vip? Abbiamo visto, anche su alcune tue storie, che sei stata molto nostalgica quella sera. Ti mancherà il GF?

“Si è vero, ero molto nostalgica. diciamo che è un po’ una mia caratteristica, mi affeziono tanto alle persone, alle situazioni e alle esperienze.

Quando se ne conclude una, ho sempre il timore che le persone che ne hanno fatto parte si allontanino, mi dispiace sempre anche abbandonare quelle che poi, anche in questo caso, erano diventate abitudini: il viaggio in treno con gli altri ragazzi, le prove tutti insieme, le puntate in studio, vivere a stretto contatto con alcune delle persone che hanno condiviso con me quest’esperienza..

Mi manca un po’ tutto. E sì, mi mancherà e mi manca tanto il GF e tutti quelli che ne hanno fatto parte”.

Cosa ti porterai di questa esperienza?

“Beh di sicuro, come ho detto: tutte le persone che ho incontrato in quest’avventura, dai miei compagni a tutti coloro che lavorano dietro questa grande piccola realtà; e sicuramente mi porto dietro anche una maggiore conoscenza di me stessa, dei miei limiti, delle mie fragilità.

Ecco, non me lo sarei mai aspettata, ma ho riscoperto una mia sensibilità all’interno della casa che forse fuori non vedevo così accentuata”.

È stata giusta la vittoria di Tommaso Zorzi?

”Sì, sono stata molto felice abbia vinto lui perché al di là dei nostri diverbi iniziali ho sempre reputato Tommaso una persona molto intelligente, capace, e talentuosa, ma soprattutto, e questo l’ho scoperto solo una volta entrata nella casa, è anche una persona di gran cuore. Tra l’altro dico sempre che Tommaso è stato il mio primo abbraccio ogni mattina durante i giorni nella casa”.

A proposito di Tommaso, il tuo percorso non è iniziato nel migliore dei modi. Appena entrata, infatti, ti sei scontrata con Zorzi ma poi hai fatto pace, diventando anche “amici”.

Credi che questo scontro iniziale, ti abbia penalizzato nel proseguo della tua avventura nella casa?

“Credo che ciò che mi abbia penalizzato davvero, più che lo scontro con Tommaso, sia stato l’essere entrata a metà percorso con un gruppo già ben formato, a cui il pubblico a casa si era già molto affezionato. Ecco, considerando questo, forse lo scontro con Tommaso e quindi il mio ingresso un po’ “rumoroso”, mi ha reso più difficile in un primo momento relazionarmi con gli altri ragazzi; però credo che la ragione principale sia stata l’essere entrata in corsa più che lo sconto di per se”.

Sonia e l’amicizia con Dayane

Abbiamo visto che nella casa hai stretto una amicizia molto bella con Dayane Mello. Tanto che, la notte dopo la finale, avete anche dormito nello stesso letto. Cosa pensi di lei?

“Credo che Dayane sia una personalità complessa, un mondo da scoprire, Dayane non ha filtri e credo che sia una di quelle persone che o si amano o no, è una personalità che divide, bisogna saperla capire per poterla apprezzare; però è molto simile a me quindi ci siamo trovate subito, io trovo che sia una grande donna.

E’ stata la prima persona a starmi davvero vicina in casa che mi ha aiutata ad aprirmi in un momento in cui mi risultava difficile farlo e di questo le sono molto riconoscente. Spero e credo che avremo modo di coltivare ancora di più questo rapporto in futuro”.

Credi che la rivalità con Stefania sia dettata più da invidia da parte della conduttrice verso Dayane o da reali incompatibilità caratteriali?

”No non credo ci sia invidia, credo siano due donne molto forti e credo che inevitabilmente in un contesto come quello del Grande Fratello Vip, la loro diversità le abbia portate a scontrarsi ma credo anche che nella vita di tutti i giorni, lontane dal gioco, il loro rapporto potrebbe anche evolvere in maniera differente”.

Chi si porterà fuori dalla casa?

Quale è il rapporto che ti porterai sicuro fuori dalla casa?

”Dirne uno non posso, perché sicuramente ne porterò molti di più, o almeno è quello che mi auguro. Sicuramente le perone con cui ho legato di più sono Giacomo, con cui ho praticamente convissuto per tutta la durata del programma e anche una volta uscita. Andrea, che già conoscevo da prima di entrare nella casa, e che ho scoperto giorno per giorno di più durante il programma, Dayane con cui ho avuto una particolare empatia fin da subito e con cui, da quando è un’uscita, la sto sentendo quasi tutti i giorni; ma anche Tommaso, Giulia, Matilde, Elisabetta, Enock, Francesco, Cecilia, Carlotta e Cristiano insomma tanti di loro”.

C’è stato uno o più concorrenti su cui, una volta uscita dalla casa, hai cambiato opinione sia in positivo che in negativo?

Chi credi sia stata la persona più stratega dell’edizione?

”No, diciamo che fuori ho avuto l’opportunità di conoscere persone che non avevo avuto modo di conoscere nella casa come Francesco ed Elisabetta e con cui mi avrebbe fatto piacere condividere il percorso nella casa. Chi invece penso sia stata la più stratega, è Rosalinda, non ce l’ho assolutamente con lei e ci tengo a precisarlo, non le porto alcun rancore, ma devo dire che il suo comportamento all’interno della casa mi ha lasciato tanti punti interrogativi, tante volte non l’ho capita e tante volte non l’ho trovata pienamente sincera e vera nel rapportarsi agli altri inquilini e nei confronti di Dayane”.

I progetti e i sogni di Sonia

Veniamo adesso al tuo mondo, quello della moda e dei social.

Lo scorso anno hai fatto un viaggio con una tua amica “on the road”. Qualcosa bolle in pentola in questo senso?

”Aspetto a parlare però sì, quest’estate avevo bisogno di ritrovarmi, dopo un periodo per me molto difficile e ho deciso di partire insieme a questa mia amica, Pina e Ludovico. e devo dire che ho trovato la mia dimensione. È un’esperienza che davvero consiglio a tutti perché è un viaggio ma è anche un viaggio dentro te stesso, un viaggio in cui riscopri la bellezza di tante piccole cose a cui nella vita di tutti i giorni non diamo più tanto peso e valore. Quindi sì, diciamo che l’intenzione di fare qualcosa in questa direzione c’è”.

La moda è una delle tue grandi passioni? Hai mai pensato di creare una linea di abbigliamento personale?

”Amo la moda, amo divertirmi nel creare look, amo aggiornami sulle nuove tendenze e sì, non è ancora nei miei progetti a breve termine ma sicuramente è una cosa che mi piacerebbe fare. Al momento ho creato la mia linea di gioielli, Vitaliana, e sto lavorando ad un altro progetto di cui ancora non posso parlare, ma sicuramente è una cosa che mi piacerebbe molto fare”.

Adesso che sei uscita dalla casa, non sarebbe l’ora di trovare un nuovo amore?

”Se è il tempo di trovarlo non lo so nemmeno io, di sicuro all’orizzonte al momento non c’è nulla. A parte gli scherzi, io ho sempre desiderato concretizzarmi dal punto di vista sentimentale, trovare la mia persona e infatti ho sempre avuto relazioni durature e importanti. Nell’ultimo anno ho imparato a star bene da sola, a bastarmi e quindi non è qualcosa di cui in questo momento ho necessità ma se arrivasse tanto meglio”.