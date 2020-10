Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e sabato 24 ottobre i protagonisti del dating show Mediaset si sono ritrovati in studio per le nuove puntate. Le anticipazioni riportate in anteprima sulle pagine de 'Il Vicolo delle News' raccontano che ci sono stati dei momenti particolarmente 'piccanti' nel corso della trasmissione. In particolar modo, Nicola ha confessato di aver trascorso una notte di grande passione con Veronica, anche se lei nega, mentre Roberta ha rivelato di aver ricevuto delle foto compromettenti da parte del cavaliere Michele Dentice.

Uomini e donne, registrazione 24/10: la confessione di Nicola su De Nigris

Nel dettaglio, il giovane Nicola (soprannominato Sirius ai tempi della sua frequentazione con Gemma Galgani) ha rivelato che al termine della registrazione precedente si è visto con Angelica. I due, però, si sono limitati a fumarsi una sigaretta assieme e non sono andati oltre.

Situazione diversa, invece, con Veronica De Nigris, dato che Nicola l'ha raggiunta a casa e hanno trascorso la serata assieme. In un primo momento i due hanno sostenuto di essersi limitati ad un bacio appassionante. Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Nicola ha confessato in studio di non aver resistito al fascino della bella Veronica e che, quindi, si sono lasciati andare alla passione travolgente.

Nicola e Veronica a letto insieme: colpo di scena a U&D

Il cavaliere di Uomini e donne, quindi, ha rivelato di aver fatto l'amore con la De Nigris. La dama ha negato la versione dei fatti fornita da Nicola durante la registrazione, ma al tempo stesso non ha perso le staffe e non si è arrabbiata. Intanto in puntata è stato comunicato che questo mercoledì Nicola partirà per motivi di lavoro.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Roberta e Michele. Le anticipazioni di questa nuova registrazione del 24 ottobre raccontano che è stato trasmesso l'audio in cui il cavaliere, sfogandosi con Serena, ha parlato male di tutte le donne con cui è uscito fino a questo momento compresa la stessa Roberta.

Michele e le foto piccanti a Roberta: registrazione Uomini e donne del 24 ottobre

Parole che, ovviamente, hanno ferito la dama del trono over, la quale poi nel corso della discussione ha ammesso di aver ricevuto da parte di Michele anche delle foto audaci. Roberta ha confessato che il cavaliere le ha mandato degli scatti dove appariva 'seminudo' in palestra, affermando che non le aveva mandate a nessun'altra dama. Peccato, però, che questa versione dei fatti di Michele verrà prontamente smentita in studio a U&D: si scoprirà infatti che le stesse foto piccanti sono state mandate anche a Giulia. Un percorso che si preannuncia sempre più complicato per la dama Roberta.