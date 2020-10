Prosegue l'appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia, il docu-reality in onda su RealTime del quale questo mercoledì 21 ottobre è andata in onda la terza puntata prevista di questa edizione. Il viaggio per le tre coppie protagoniste prosegue e per chi non avesse avuto modo di seguire l'appuntamento in televisione (che questa settimana è stato trasmesso di mercoledì e non di martedì come sempre) vi è la possibilità di recuperare il programma rivedendolo in replica streaming online sul portale web DPlay.

Dove riguardare la replica di Matrimonio a prima vista Italia del 21 ottobre

Nel dettaglio, infatti, è possibile riguardare la puntata del programma in streaming accedendo direttamente al sito web DPlay oppure scaricando l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, che permette agli spettatori di riguardare questa puntata comodamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere al computer di casa.

Cliccando sulla sezione del portale DPlay dedicata interamente a Matrimonio a prima vista Italia, è possibile rivedere in streaming online anche le puntate che sono andate in onda nel corso delle settimane precedenti. Inoltre, la terza puntata di questa settimana potrà essere rivista in replica anche in televisione su RealTime. L'appuntamento è in programma sia questo sabato 24 ottobre a partire dalle ore 16:15, che domenica 25 ottobre alle ore 15:40 e successivamente anche in seconda serata, sempre sul canale 31 del digitale terrestre. Per le coppie prosegue il viaggio e questa volta sono state alle prese con la convivenza. Tra Sitara e Gianluca, dopo una fase iniziale turbolenta, è tornato di nuovo il sereno e i due si sono goduti un momento di relax in spiaggia.

Le novità delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia nella puntata del 21 ottobre

Anche tra Nicole e Andrea l'alchimia non è mancata: i due si sono rilassati e divertiti nella piscina dell'albergo sul Lago di Como e tra di loro si è intensificata moltissimo l'attrazione che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Successivamente, però, una battuta della ragazza ha fatto calare il gelo.

Nicole, infatti, seppur con tono scherzoso gli ha parlato di un possibile tatuaggio con il suo nome e lui non l'ha presa affatto bene, dicendo che non l'avrebbe mai fatto, dopodiché ha cambiato notevolmente atteggiamento fino ad irrigidirsi molto.

Nicole non ha nascosto di esserci rimasta male, ma per fortuna sono riusciti a chiarirsi nel giro di poco.

Anche tra Giorgia e Luca la situazione procede nel migliore dei modi e i due si sono divertiti al cospetto di un barbecue che inizialmente ha fatto fatica ad accendersi.