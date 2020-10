La serie televisiva turca Daydreamer - Le ali del sogno continua ad andare in onda su Canale 5, ma soltanto il sabato e la domenica. Nel corso dei nuovi episodi, in onda tra qualche settimana, Can e Sanem decideranno di rimandare il loro matrimonio segreto. Emre e Leyla invece riusciranno a convolare a nozze senza alcun intoppo, mentre Mevkibe e Huma Divit riusciranno a raggiungere il palazzo del Comune durante i festeggiamenti. Infine Nihat Aydin resterà deluso dopo aver saputo che sua figlia maggiore si è sposata senza di lui.

Daydreamer, trame turche: Emre e Leyla chiedono a Sanem e Can di far loro da testimoni

Nelle prossime puntate che ancora devono andare in onda in Italia, Osman sceglierà di accettare una parte per una serie televisiva e di lasciare Istanbul dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Leyla. Successivamente quest'ultima verrà nuovamente corteggiata da Emre, che farà il possibile per farle capire di non essersi mai dimenticato di lei. Il minore dei fratelli Divit manderà ogni giorno alcuni mazzi di fiori alla sua ex fidanzata, nonostante le continue intromissioni da parte di Huma: la signora andrà su tutte le furie nel momento in cui il suo secondogenito farà la proposta di matrimonio a Leyla. Quest’ultima, prima di dare una risposta al suo fidanzato, si prenderà un po' di tempo per pensare, ma alla fine accetterà di sposarlo in forma privata.

Nel dettaglio, la figlia maggiore degli Aydin non vorrà che i suoi familiari e Huma partecipino alle nozze. Infatti i due futuri sposi decideranno di far sapere dell'evento soltanto a Sanem e Can, ai quali chiederanno di fare da testimoni.

Can e Sanem rimandano il loro matrimonio

Per fortuna Emre e Leyla riusciranno a diventare moglie e marito, anche se i festeggiamenti verranno interrotti dall'arrivo inatteso di Mevkibe e Huma che, dopo aver parlato con Ceycey, scopriranno il luogo del matrimonio civile.

La signora Divit e la moglie di Nihat, oltre a discutere tra di loro, perderanno i sensi nel momento in cui sapranno che i propri figli si sono ufficialmente sposati. Successivamente le due consuocere saranno dismesse dal pronto soccorso dopo aver ricevuto i controlli medici di routine. Intanto Nihat scoprirà da suo fratello Mihat che Leyla è coinvolta a nozze: in questa occasione il signor Aydin inizierà a chiedersi cosa abbia fatto di male a sua figlia per non essere stato invitato nel giorno più importante della sua vita.

Purtroppo Emre e sua moglie non potranno passare la prima notte insieme poiché dovranno affrontare alcuni problemi. Infine Can e Sanem (proprio per quanto accaduto dopo le nozze di Emre e Leyla) decideranno di rimandare il loro matrimonio che doveva avvenire in segreto come quello dei loro fratelli.