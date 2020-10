Nuovo appuntamento dedicato alle novità che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva di origini turche che viene trasmessa ogni sabato e domenica su Canale 5. Le anticipazioni della puntata in onda il 24 ottobre 2020 annunciano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà umiliata da Huma, la mamma di Emre (Birand Tunca) e Can. Quest'ultimo, invece sembrerà non essere molto felice di rivedere sua madre dopo anni, mentre l'agenzia pubblicitaria Fikri Harika avrà l'ennesimo successo lavorativo.

DayDreamer, anticipazioni puntata del 24 ottobre: una donna vuole riqualificare il quartiere di Sanem

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di vedere in onda sabato 24 ottobre, Sanem incontrerà nel suo quartiere una misteriosa donna. Quest'ultima si dirà intenzionata a spendere del denaro per riqualificare quella via della città. L'incontro tra la nuova arrivata e la secondogenita degli Aydin non andrà nel migliore dei modi in quanto avranno una discussione fin dal primo momento.

Successivamente l'aspirante scrittrice riuscirà ad avere molte soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, dato che il progetto da lei ideato per la Redmode verrà selezionato per il nuovo spot pubblicitario.

A tal proposito, la fidanzata di Can (Can Yaman) riceverà anche i complimenti di Mackennon e Deren, mentre quest'ultima deciderà di organizzare una festa per celebrare l'ennesimo successo della famosa agenzia.

Huma si reca a casa Divit e umilia Sanem

Le anticipazioni della puntata DayDreamer in programmazione il 24 ottobre sul Canale 5 raccontano che Huma (Ipek Tenolcay) si presenterà a casa Divit proprio durante il party.

In questa occasione Sanem scoprirà che la donna con cui ha litigato lo stesso giorno è sua suocera. Successivamente la signora Divit umilierà la minore delle sorelle Aydin nel momento in cui fingerà di averla scambiata per una domestica che lavora nell'abitazione dei figli. Al contrario di suo fratello, Can non ha un buon rapporto con sua madre poiché dopo il divorzio lo lasciò con suo padre Aziz, decidendo di portare via con sé solamente Emre: da quel giorno il fotografo non ha mai perdonato la donna che l’ha messo al mondo.

In attesa di vedere questo nuovo episodio pomeridiano di DayDreamer - Le ali del sogno, ricordiamo ai telespettatori che tutte le puntate già trasmesse in televisione su Canale 5 si possono rivedere in replica in streaming online. Per usufruire del servizio completamente gratuito basta accedere al sito Mediasetplay.it e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva turca.