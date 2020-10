Prosegue l'appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia, il fortunato docu-reality di Real Time che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto molto positivi. Ieri 27 ottobre è andata in onda una nuova puntata durante la quale non sono mancate le polemiche e anche dei momenti di ''alta tensione'' come quelli tra Nicole e Andrea. Per chi si fosse perso la nuova puntata può rivederla da oggi 28 ottobre in replica streaming online sia sul portale DPlay che sul canale Real Time.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, replica streaming e tv

Nel dettaglio, accedendo alla sezione del sito DPlay dedicata interamente a Matrimonio a prima vista Italia 2020 sarà possibile rivedere non solo questa puntata di martedì 27 ottobre ma anche quelle trasmesse nel corso delle settimane precedenti su Real Time.

Con l'applicazione gratuita di DPlay sarà possibile riguardare il docu-reality in streaming anche da tablet oppure da cellulare, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

La replica della puntata in onda il 27 ottobre sarà ritrasmessa nel corso della settimana anche su Real Time. In particolar modo la programmazione prevede la messa in onda per questo sabato 31 ottobre a partire dalle ore 16:15 mentre domenica 1° novembre, sempre sul canale 31 del digitale terrestre, è previsto un doppio appuntamento in replica con il docu-reality, sia alle 15:40 che alle 00:30 circa.

In questo modo gli spettatori e i fan del programma, non arriveranno impreparati alla messa in onda della prossima puntata che sarà trasmessa martedì 3 novembre in prime time sempre su Real Time.

Lo scontro tra Nicole e Andrea nella puntata di Matrimonio a prima vista del 27 ottobre

E il riassunto della nuova puntata trasmessa il 27 ottobre in televisione racconta che a farla da protagonista è stato un momento di grande tensione per la coppia composta da Andrea e Giulia. In particolar modo la ragazza non ha gradito, ancora una volta, determinate esternazioni del suo compagno che l'ha criticata per il suo aspetto fisico.

Durante il viaggio in macchina che i due sposi hanno fatto per raggiungere Pesaro, Nicole ha messo alle strette Andrea, dicendo apertamente che voleva sapere quale fosse la cosa che lo turbava. Lui in un primo momento ha preferito restare in silenzio, per paura di ferire la donna, poi ha ammesso la verità.

Andrea, quindi, ha confessato di non essere attratto fisicamente da Nicole scatenando la reazione negativa della moglie che gli ha fatto notare di essere sempre stata bacchettata da lui durante ogni pasto. A quel punto, però, Andrea è corso sulla difensiva precisando di non voler passare come quel tipo di uomo che dice ''mangia quello o quell'altro sennò non mi piaci''.