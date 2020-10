Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 ottobre 2020 rivelano che per Serena Cirillo arriverà finalmente il momento di parlare apertamente con Filippo. Tuttavia proprio nel momento in cui deciderà di affrontare la situazione ci sarà l'ennesimo imprevisto che le scompiglierà tutte le carte in tavola. Silvia, invece, riceverà una telefonata del tutto inaspettata da parte di Arianna che, la metterà al corrente di quelli che sono i suoi nuovi progetti per il futuro.

Un posto al sole, spoiler 12-16 ottobre: Serena si sente male

Il colpo di scena della settimana avverrà quando Serena si sentirà male e Filippo dovrà portarla subito in ospedale.

Leonardo, invece, informato del malore che ha colpito la donna deciderà di precipitarsi subito in ospedale per capire quale sia la situazione e cosa sia successo.

Per Marina e Fabrizio, invece, dopo un durissimo confronto ci sarà un netto riavvicinamento mentre tra Roberto Ferri e Lara inizierà un gioco di seduzione e provocazione. Silvia intanto si troverà ad osservare il rapporto tra Rossella e Ilaria, la compagna di studi: la donna si renderà conto che sua figlia subisce troppo i ritmi che le vengono imposti dalla sua amica e per questo motivo deciderà di intervenire.

Serena viene pressata da Leonardo: gli spoiler di Un posto al sole

Bice e Mariella, invece, si prepareranno ad affrontare una mattinata di shopping sfrenato ma Guido potrebbe scombinare i loro piani.

E poi ancora gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Leonardo rivendicherà a gran voce il suo diritto di paternità per il bambino che Serena porta in grembo e per questo motivo chiederà a Filippo di farsi da parte e di non intromettersi più di tanto.

Per la Cirillo, quindi, inizierà una fase decisamente delicata della sua gravidanza e come se non bastasse dovrà fare i conti con le ingerenze da parte di Leonardo, che comincerà ad essere sempre più pressante e presente nella sua vita.

Riuscirà a trovare un modo per gestire tale situazione?

Giulia ostinata contro Marco Modica: spoiler Un posto al sole al 16 ottobre

Giulia, invece, non intende darla per vinta ai suoi truffatori e per questo motivo si metterà all'opera per studiare un piano che possa essere in grado di mettere alle strette Marco Modica.

E per portare a termine la sua 'mission', chiederà aiuto alla sua amica storica, Ornella.

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole nella settimana 12-16 ottobre, inoltre, raccontano che tra Niko e Susanna ci sarà un riavvicinamento sul posto di lavoro, che tuttavia fa ben sperare anche in vista di un possibile 'ritorno di fiamma' nella vita privata. Filippo, invece, sarà sempre più turbato dopo lo scontro avuto con Leonardo e dopo gli avvertimenti ricevuti dal padre.