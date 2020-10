Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 5 al 9 ottobre ci saranno importanti novità nella vita sentimentale di alcuni personaggi. Inoltre la contessa di Sant'Erasmo farà ritorno a Milano e il suo legame con Umberto sembrerà essere più solido di prima. Marta e Vittorio dovranno prendere atto del distacco dalla piccola Anna e cercare di ritrovare un po' di serenità ma questo, soprattutto per la donna, non sarà affatto semplice.

Flavia Brancia tornerà a Milano per il matrimonio della figlia

Nell'episodio di lunedì 5 ottobre Nicoletta, tornata a Milano, si recherà al grande magazzino per rivedere le sue amiche ed ex colleghe.

Al Paradiso sarà presente anche Riccardo che poi si recherà a casa della figlia di Luciano per poter riabbracciare la piccola Margherita. Nicoletta confesserà a sua madre di non avere mai smesso di amare Guarnieri. Marta e Vittorio dovranno cercare di andare avanti senza colei che già consideravano come una figlia: per questa ragione Agnese consiglierà a Conti di fare un viaggio insieme alla moglie, in modo tale che la coppia possa distrarsi.

Nella puntata di martedì 6 ottobre de Il Paradiso delle Signore si darà a spazio anche ai problemi economici di alcuni personaggi della soap. Per Marcello e Salvatore risulterà più difficile del previsto avere i permessi per mantenere la caffetteria aperta anche di sera, ma Armando interverrà in loro aiuto.

Inoltre in questo episodio tornerà a Milano Flavia Brancia in occasione dell'imminente matrimonio della figlia. La donna, venuta a conoscenza della presenza della ex fidanzata di Riccardo a Milano, si recherà a casa di Silvia per intimarle di tenere Nicoletta lontano da Guarnieri. Tuttavia Cattaneo avrà un incontro con il nipote di Adelaide e gli dirà tutta la verità riguardo al suo rifiuto di partire con il giovane alcuni mesi prima.

Umberto telefonerà ai figli dicendo dicendo di essere procinto di tornare a Milano in compagnia di Adelaide. La notizia renderà Marta e Riccardo molto felici. Nel frattempo Gabriella sarà sempre più confusa dal punto di vista sentimentale dopo aver quasi baciato Cosimo e questa volta la giovane troverà il coraggio di confidarsi con Roberta.

Nell'episodio di mercoledì 7 ottobre Riccardo e Nicoletta passano la notte insieme

Nella puntata di mercoledì 7 ottobre (episodio 158) de Il Paradiso delle Signore Marcello, venuto a conoscenza di un esame che Roberta avrebbe sostenuto a breve, deciderà di starle vicino per spronarla a dare il meglio di sé. Il futuro ingegnere non sarà l'unica ad avere un esame: anche Rocco dovrà studiare con l'aiuto di Armando e Irene per l'esame di quinta elementare.

Agnese scoprirà che Gabriella ha ricevuto un anello di fidanzamento da Cosimo e deciderà di parlarne con Salvatore nonostante non sia sicura che la stilista abbia accettato di sposare l'imprenditore. Nel frattempo Ludovica avrà modo di confidare la verità alla madre.

Flavia non sarà affatto d'accordo sul fatto che la figlia abbia simulato una gravidanza ma deciderà comunque di sostenerla.

Nicoletta sarà indecisa se recarsi a villa Guarnieri il giorno prima delle nozze di Riccardo. Alla fine la giovane seguirà l'istinto e deciderà di andare a casa dell'uomo che ha sempre amato. I genitori di Margherita trascorreranno una notte di passione.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Riccardo smaschera Ludovica

Nella puntata in onda giovedì 8 ottobre, dopo aver parlato con sua madre riguardo al presunto fidanzamento di Gabriella con Cosimo, Salvatore deciderà di recarsi a casa della stilista per avere un chiarimento definitivo. Tra i due ex fidanzati ci sarà un velo di malinconia ma riusciranno a salutarsi in maniera serena e affettuosa.

In questo episodio si verrà a sapere che sia l'esame di Roberta che l'esame di Rocco hanno avuto esito positivo. La contessa e Umberto riusciranno a tornare in tempo per il matrimonio del nipote anche se Adelaide risulterà molto provata dall'esperienza negativa con Achille. Le nozze però non andranno a buon fine dato che Ludovica farà un passo falso poco prima di coronare il suo sogno d'amore e sarà smascherata proprio da Riccardo.

Nell'episodio in onda venerdì 9 ottobre de Il Paradiso delle Signore Riccardo e Nicoletta potranno finalmente stare insieme dato che Ludovica non ha mai aspettato alcun bambino da Guarnieri. Tuttavia i due innamorati, per poter vivere insieme sotto lo stesso tetto, dovrebbero attendere l'annullamento del matrimonio di Cattaneo da parte della sacra Rota.

Però il matrimonio di Nicoletta verrà ritenuto valido e a quel punto lei e Riccardo si ritroveranno davanti a una scelta difficile: decideranno di andare a vivere insieme alla piccola Margherita a Parigi. La coppia lascerà ai rispettivi genitori una lettera molto toccante.