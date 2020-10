Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le anticipazioni che riguardano gli episodi che andranno in onda nel mese di novembre 2020 rivelano che a portare un po' di scompiglio al Fürstenhof sarà la new entry, Ariane Kalenberg, con il solo scopo di rovinare completamente la vita di Christoph, dopo essersi avvicinata a lui per merito di Eva. Infatti quest'ultima, dopo aver scoperto la paternità del figlio Emilio, ha rischiato di investire con la macchina Christoph. Ma l'uomo si è riuscito a salvare soltanto grazie all'intervento tempestivo di Ariane.

Inoltre, assisteremo anche alla confessione da parte di Steffen per cercare di mandare in carcere Nadja. Quest'ultima rischierà di finire in carcere per aver colpito Dirk.

Tempesta d'amore, soap opera: Ariane tenterà di rovinare Christoph e tutto l'albergo

In queste prossime puntate di novembre, Christoph si sentirà molto attratto da Ariane e la donna proverà a estorcergli delle informazioni riservate per cercare di colpirlo nella sua vita privata. Ma Ariane non si fermerà soltanto con Christoph e la perfida dark lady, creerà scompiglio anche dentro il Fürstenhof. Intanto, Robert non attraverserà un momento felice dopo aver scoperto la bugia che gli aveva nascosto la moglie Eva. Inoltre Robert, dopo aver abbandonato il tetto coniugale, si imbatterà nella perfida Ariane e non riuscendo a controllare tutta la rabbia che ha dentro, deciderà di scagliarsi con violenza nei suoi confronti.

Ora la perfida dark lady Ariane, avrà l'alibi perfetto e potrà ricattare i Saalfed obbligandoli a fare tutto ciò che lei desidera.

Soap opera, prossimi episodi: Steffen sarà pronto a dire la verità

Ma il piano di Ariane, di mandare all'aria tutti gli affari del Fürstenhof, non andrà a buon fine e la donna si ritroverà anche implicata in un'indagine da parte della polizia.

La dark lady della soap opera sarà disposta a fare qualsiasi cosa per non finire in carcere e cercherà di accusare subito Robert. Intanto Franzi e Steffen saranno pronti a collaborare per diventare soci e con il passare del tempo, cercheranno anche di diventare una coppia. Infine, in queste prossime puntate di Tempesta d'amore, ci saranno guai in vista per Nadja.

Nello specifico, Steffen deciderà di dire la verità alla polizia e incolperà Nadja per aver aggredito suo padre. Dunque, la donna pagherà per aver mandato Dirk sulla sedia a rotelle? Oppure riuscirà a scamparla anche questa volta? Per scoprire le prossime anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Germania.