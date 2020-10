Svolte sentimentali importanti nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Se da una parte Can e Sanem continueranno a "lottare" per realizzare il loro sogno d'amore e convolare finalmente a nozze, Emre proverà a fare il tutto e per tutto per riconquistare la sua amata Leyla e ci riuscirà. Infatti i due ragazzi, per cercare di sfuggire ai continui battibecchi che animano i rapporti tra le loro famiglie, decideranno di sposarsi in gran segreto.

Leyla teme che l'influenza di Huma possa allontanare Emre

Mentre Can e Sanem continueranno ad avere problemi in merito alla celebrazione del loro matrimonio (soprattutto per quanto riguarda i rapporti non proprio "pacifici" tra Huma e Mevkibe), Emre e Leyla riprenderanno a vedersi e decideranno di "concretizzare" il loro futuro il prima possibile.

Dopo la fine del fidanzamento tra Osman e Leyla, infatti, Emre proverà a riconquistarla con una corte serrata. Cercherà di sorprendere la ragazza in tutto i modi, per esempio adornando il suo ufficio con una grande quantità di fiori, ma questo sarà solo l'inizio.

A ogni modo la ragazza cercherà di rimanere con i piedi saldi a terra: sa che il loro matrimonio potrebbe essere un problema per le loro famiglie, per questo motivo vorrebbe riprendere la conoscenza lentamente, passo dopo passo. Parlerà dei suoi dubbi anche a Sanem: la cosa che preoccuperà di più Leyla sarà la possibile intromissione di Huma nella vita di Emre. Visto che la signora Divit non l'ha mai realmente apprezzata, teme che il ragazzo (visto che è molto affezionato alla madre) possa farsi influenzare da lei.

Huma e Mevkibe vengono a conoscenza del matrimonio tra Leyla ed Emre

A ogni modo Leyla accetterà di uscire a pranzo con Emre, occasione in cui lei gli ribadirà che non vuole affrettare le cose, perché soprattutto non vorrebbe creare ulteriori problemi alle loro famiglie. Emre, però, sarà di un'idea totalmente opposta, così chiederà a Leyla se vuole diventare sua moglie, solo in questo modo potranno "sconfiggere" le barriere imposte dagli screzi dei loro genitori.

Così in ufficio, mentre Sanem e Can saranno impegnati ad appianare le divergenze tra le loro famiglie, riceveranno una telefonata: Emre e Leyla li avvertiranno che stanno per sposarsi e li inviteranno a raggiungerli. La telefonata verrà udita da CeyCey, che sarà l'unico a sapere delle imminenti nozze.

Huma, però, sfrutterà il fatto che CeyCey non sa mantenere i segreti, così gli chiederà perché Can e Sanem sono scappati via di corsa. CeyCey confesserà, così Huma avvertirà anche Mevkibe e le due donne si recheranno presso la sala dove si svolgerà il matrimonio tra Emre e Leyla. Riusciranno a interrompere le nozze?