Registrazione movimentata quella di domenica 18 ottobre per vari protagonisti di U&D: Secondo Il Vicolo delle News, Gemma Galgani ha lasciato lo studio in lacrime dopo l'ennesima discussione con Tina Cipollari. Roberta non ha chiarito con Michele, il quale ha anche baciato Serena dopo una bella esterna. Effusioni anche per Gianluca e Sophie: la giovane tronista, però, ha minimizzato il bacio con Nino definendolo poco importante. Nicola, infine, ha interrotto la conoscenza con Federica dopo un'incomprensione.

Tina manda in crisi Gemma, che lascia U&D

Continua la bagarre televisiva tra Gemma e Tina: durante la puntata di U&D che è stata registrata domenica 18 ottobre, l'opinionista e la dama hanno nuovamente litigato.

Dalle anticipazioni si apprende che Cipollari ha risposto per le rime quando la torinese le ha detto che se ne intende di pesci: entrambe hanno avuto uno scontro che è andato avanti mentre gli altri protagonisti del programma stavano ballando.

Sembra che la bionda vamp abbia detto delle cose irripetibili nei confronti della rivale che, al culmine della sopportazione, pare abbia lasciato lo studio in lacrime.

Dopo un po' però Gemma è rientrata per spiegare a Maria De Filippi perché si era rifugiata dietro le quinte: stavolta, a differenza del passato, la dama piemontese non è rimasta al suo posto ma è andata via nuovamente. Il Vicolo delle News evidenzia che, dopo la sua seconda uscita, Galgani non si è più ripresentata dinanzi alle telecamere.

Attriti e addii tra i protagonisti di U&D over

Non è ancora chiaro se Gemma abbia lasciato temporaneamente oppure definitivamente Uomini e donne: ad ogni modo, è insolito che la dama rinunci a terminare la registrazione in corso a causa di una crisi.

Sempre durante la puntata registrata il 18 ottobre, Michele è stato al centro delle polemiche per le diverse conoscenze che sta portando avanti: il cavaliere ha discusso con Serena (che ha baciato in esterna) e non ha trovato un punto d'incontro con Roberta.

Nicola Vivarelli, invece, ha interrotto la conoscenza con Federica. I due si erano accordati per andare a cena insieme la sera precedente, ma la ragazza si è organizzata in altro modo quando ha saputo che Sirius avrebbe potuto tardare all'appuntamento.

Primi baci per Sophie e Gianluca a U&D

Sul fronte giovani, invece, Gianluca ha dato il suo primo bacio da quando è tronista: ci sono state delle tenerezze in esterna tra il romano e Gabriella dopo un giro in moto.

Anche Sophie ha baciato uno dei suoi corteggiatori, ma con un'enfasi diversa rispetto al "collega": Codegoni ha descritto lo scambio di affettuosità con Nino poco passionale e dettato soprattutto dalla circostanza che si era venuta a creare.

Gianni Sperti ha un po' rimproverato gli altri spasimanti della giovane per non aver reagito di fronte alle immagini del bacio. I corteggiatori hanno comunque preferito restare in studio.

La milanese ha ribadito quanto detto nella registrazione di U&D precedente: a differenza di Davide e Gianluca, Sophie ha ammesso di non provare ancora nulla per i ragazzi che sta conoscendo, tant'è che non pensa a loro quando è a casa. Maria De Filippi ha rassicurato la giovane dicendole che è presto per nutrire dei sentimenti, soprattutto se non è scattato il colpo di fulmine come invece è successo a Jessica nei confronti di Davide.