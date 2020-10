È tempo di nuove confessioni all'interno dello studio di Uomini e donne e nel corso della puntata di oggi, Tina Cipollari ha puntato nuovamente il dito contro la sua nemica giurata Gemma Galgani. L'opinionista del dating show di Maria De Filippi si è lasciata andare a delle clamorose rivelazioni, che non sono passate inosservate. A quanto pare, infatti, la dama del trono over ci avrebbe provato anche con l'ex marito della Cipollari, così come rivelato in trasmissione.

Le accuse di Tina Cipollari contro Gemma a Uomini e donne

Tutto è partito nel momento in cui Tina Cipollari ha preso la parola per sottolineare il fatto che Gemma avesse mandato dei messaggi al suo ex marito, il famoso parrucchiere Kikò Nalli, padre dei tre figli dell'opinionista di U&D.

"Tu ti sei permessa di andare a scrivere e di commentare in maniera colorita sul profilo del mio ex marito", ha dichiarato in studio Tina visibilmente furiosa e alterata per questa situazione.

"Quindi ci sta provando anche con il mio ex", ha ribadito la Cipollari che con questa sua confessione ha lasciato tutti senza parole, compresa la padrona di casa della trasmissione. A quel punto, però, Tina ha rincarato la dose e di fronte all'incredulità della De Filippi, ha promesso che nelle prossime puntate porterà gli screenshoot dei commenti di Gemma.

Immediata la reazione della Galgani, apparsa visibilmente stranita dalle affermazioni fatte dalla sua rivale in studio e così ha subito smentito tutto, dichiarando di non aver fatto commenti all'ex marito di Tina.

Come si evolverà a questo punto la situazione? La Cipollari tirerà in ballo il suo ex per smascherare ancora una volta la dama torinese? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di U&D.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari su Gemma Galgani

Un clima, quindi, tutt'altro che sereno quello che vige all'interno dello studio di Uomini e donne e proprio in questi giorni l'opinionista ha rilasciato anche una nuova intervista al sito web de Il Fatto Quotidiano, dove ha ammesso che le antipatie tra lei e Gemma sono assolutamente vere e che non c'è nulla di finto in quello che vediamo tutti i giorni in televisione.

Tina, inoltre, ha dichiarato che in realtà Gemma ci starebbe un po' marciando sulla situazione della donna sfortunata dal punto di vista sentimentale, perché avrebbe capito che in questo modo riesce ad attirare maggiori consensi da parte del pubblico. E quando le fanno notare che il suo atteggiamento nei confronti della dama potrebbe essere paragonato al bullismo, lei rigetta al mittente le accuse, affermando di non aver mai picchiato nessuno e quindi di non esagerare con le parole.