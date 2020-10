Prosegue la programmazione della soap iberica Una vita, che viene trasmessa ogni giorno su Canale 5. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre, Felipe scoprirà il passato doloroso di Marcia e intimerà a Ursula di non ostacolare più la ragazza. Inoltre Genoveva lascerà Acacias e la popolazione sarà nello sconforto più totale perché temerà di non ricevere più i soldi da Salmeron, ma quest'ultima rassicurerà tutti.

Ursula intima a Marcia di lasciare Acacias

Nella puntata di Una Vita che sarà trasmessa lunedì 26 ottobre, Fabiana e Servante si troveranno in una difficile situazione in quanto non avranno i soldi per sistemare il guasto all'impianto idraulico e di conseguenza potrebbero esseri costretti a chiudere.

Nell'episodio di martedì 27 ottobre, Genoveva proverà ancora a fare breccia nel cuore di Felipe, ma la donna verrà respinta a più riprese. Salmeron a questo punto deciderà di contattare i suoi avvocati, mentre Ursula inviterà in maniera chiara Marcia ad andare via da Acacias e di non fare più ritorno.

Felipe dice a Ursula di lasciare in pace a Marcia

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 28 ottobre, Marcia racconterà a Felipe cosa ha dovuto sopportare nel suo passato. L'avvocato allora, dopo che apprenderà tutto, si rivolgerà in maniera furiosa verso Ursula e le intimerà di non procurare più alcun fastidio a Marcia, altrimenti la denuncerà per schiavismo. Nella puntata di giovedì 29 ottobre, Ramon e Carmen riusciranno a convincere Fabiana a far tenere il loro rinfresco nuziale presso la pensione.

In questo modo il denaro che sarà ricavato nel corso di questa festa, potrà essere usato per finanziare le opere di ristrutturazione dell'albergo.

Secondo le trame di venerdì 30 ottobre, il malore di Lolita non si rivelerà niente di grave e i Palacios saranno molto più tranquilli. La ragazza dirà comunque a Carmen e Ramon di restare a vivere con lei.

Intanto Genoveva, prima di andare via da Acacias, darà il suo saluto a Lolita e chiederà perdono a Rosina per tutto il male che le ha creato. Inoltre inviterà Marcia a prendersi cura di Felipe in sua assenza.

Gli abitanti di Acacias in ansia per la partenza di Genoveva

Nella puntata di sabato 31 ottobre, Ramon darà la sua approvazione e resterà a vivere a casa insieme a Lolita e Antonito.

Nel frattempo Ledesma farà il suo ritorno insieme ad Angelines da Avila e inizierà a corteggiare in maniera inaspettata Felicia. Emilio chiederà ad Antonito di aiutarlo a trovare dei ragazzi adatti ad Angelines, ma la ragazza si rivelerà molto difficile nei gusti.

Nell'episodio di domenica 1 novembre, la notizia della partenza di Genoveva getterà nello sconforto la popolazione, perchè temerà di non vedere più rimborsati i soldi investiti nella truffa alla Banca Americana. A tal fine Susana andrà a fare visita a Salmeron, che rassicurerà la donna sull'imminente trasferimento di denaro. Infine Ursula annuncerà a Marcia che andrà via pure lei da Acacias, ma la metterà in guardia sul fatto che potrà fare il suo ritorno in qualsiasi momento.