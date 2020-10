Gli spoiler della soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, Genoveva Salmeron verrà rifiutata dal suo amato Felipe e farà di tutto per avere l’uomo al suo fianco, tanto che chiederà l’aiuto di Ursula Dicenta. Quest’ultima arriverà a minacciare Marcia, intimandole di rimanere lontana da Felipe altrimenti avrà dei problemi. Genoveva tenterà in tutti i modi di conquistare il cuore del suo amato e sarà parecchio addolorata quando si renderà conto di non avere chance con l'avvocato. Per tale ragione la Salmeron deciderà di andare via per sempre da Acacias.

Felipe rifiuta Genoveva

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 26 al 30 ottobre Genoveva sarà sempre più innamorata di Felipe, ma l’avvocato inaspettatamente la rifiuterà. Salmeron sarà distrutta dal dolore, a causa del comportamento dell’uomo nei suoi confronti, così chiederà a Ursula di chiamare i suoi avvocati. Genoveva farà di tutto per non perdere il suo amato, intanto Dicenta avrà in mente un diabolico piano per eliminare la rivale della sua amica. Ursula si recherà da Marcia e gli intimerà di lasciare Acacias, poi la minaccerà dicendogli che se rimarrà accanto a Felipe gli accadrà qualcosa di molto brutto. In seguito Marcia si confiderà con l’Alvarez Hermoso e gli racconterà del suo passato, l’avvocato rimarrà piacevolmente sorpreso dalle sue parole e gli prometterà di difenderla sempre.

Lolita ha un’indigestione

Felipe scoprirà delle minacce di Ursula nei confronti di Marcia, così si recherà dalla dark lady e gli dirà di lasciare in pace la donna, altrimenti lui la denuncerà per schiavismo. Ramon e Carmen riusciranno a convincere Fabiana a organizzare il loro rinfresco di matrimonio presso la pensione, per poter finanziare con il denaro guadagnato i lavori di riparazione.

Nel frattempo, Lolita si sentirà male ma il suo malore si rivelerà essere un’indigestione, così i Palacios si sentiranno molto più sollevati e cominceranno a pensare al futuro. La bottegaia, però, vorrebbe che Ramon e Carmen rimanessero a vivere insieme a lei. Successivamente Genoveva sarà stufa di combattere per un amore non corrisposto e prenderà un'improvvisa decisione.

Genoveva decide di lasciare Acacias

Genoveva deciderà di lasciare Acacias per sempre, ma prima di partire sarà desiderosa di salutare Lolita. Poi la Salmeron chiederà perdono a Rosina per tutto il male fatto a lei e a Liberto, ma la Hidalgo non riuscirà a lasciar correre tutte le malefatte della donna. Infine, Genoveva, ormai arresa al suo destino si recherà da Marcia e pregherà la donna di prendersi cura del suo amato Felipe come avrebbe fatto lei.