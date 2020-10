Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Felipe Alvarez Hermoso e Marcia saranno sempre più innamorati, l'avvocato sarà desideroso di ufficializzare il fidanzamento e chiederà alla sua amata se è d'accordo con la sua decisione.

Marcia accetterà subito di rendere pubblica la storia d'amore con Felipe, così l'uomo penserà di organizzare un rinfresco per l'occasione e inviterà tutti gli amici e i vicini di Acacias. Poco prima della festa, però, Marcia verrà rapita da uno sconosciuto e Felipe inizialmente penserà che la donna sia fuggita per aver cambiato idea sul fidanzamento.

Marcia confessa a Felipe di aver tramato alle sue spalle

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Marcia - dopo la morte di Alfredo Bryce - sarà finalmente libera dai ricatti che la costringevano a essere complice del banchiere, così deciderà di confessare al suo amato di essere stata obbligata a tramare contro di lui.

Marcia rivelerà a Felipe di essere stata "comprata" da Alfredo tramite Ursula Dicenta. La domestica, prima di arrivare a Calle Acacias era stata sfruttata come schiava da un ricco proprietario di un'azienda in Brasile e racconterà tutti i dettagli della triste vicenda all'avvocato. Dopo le confessioni della donna Felipe rimarrà assai sconvolto, ma poi riuscirà a comprendere le sofferenze vissute da Marcia, così la perdonerà per aver tramato contro di lui.

Felipe assume Agustina come domestica

Felipe sarà sempre più innamorato di Marcia e sarà desideroso di avere la donna al suo fianco per sempre, esclusivamente come fidanzata e non più come domestica. Per tale ragione l'avvocato deciderà di affidare la gestione della casa ad Agustina per far si che la sua amata sia libera di vivere come vuole, Marcia inizialmente esiterà, ma poi accetterà di cambiare vita.

Felipe sarà notevolmente felice e organizzerà uno speciale rinfresco per ufficializzare il fidanzamento tra lui e Marcia, alla festa parteciperanno tutti i vicini e gli amici della coppia, ma non tutto andrà come previsto dall'Alvarez Hermoso. Quest'ultimo infatti vivrà una terribile sofferenza, a causa di un accadimento imprevisto che cambierà tutte le carte in tavola.

Marcia viene sequestrata

Marcia sarà impegnata a prepararsi al meglio, prima di partecipare al rinfresco dedicato al suo fidanzamento con Felipe. La donna sarà aiutata dalle altre domestiche in soffitta e una volta pronta si appresterà a scendere le scale per raggiungere il suo amato. Purtroppo Marcia non riuscirà ad arrivare da Felipe, poiché verrà stordita e poi rapita da uno sconosciuto. Non vedendo arrivare la sua fidanzata, Felipe sarà convinto che la donna abbia cambiato idea riguardo al fidanzamento e sia fuggita improvvisamente da Calle Acacias. L'uomo, infatti, sarà ignaro che Marcia in realtà è stata catturata da un malvivente e nei giorni seguenti non riuscirà a darsi pace.

Successivamente in paese tornerà Mauro San Emeterio, un vecchio amico di Felipe.

L'ex commissario, dopo dieci anni trascorsi in Francia, tornerà ad Acacias e deciderà di aiutare l'avvocato per far luce sulla misteriosa scomparsa della fidanzata. Sin da subito Mauro inizierà le indagini: l'uomo non avrà dubbi sul fatto che Marcia non sia fuggita, ma che invece sia stata rapita da qualcuno.