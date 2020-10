La telenovela iberica Una vita continua a far rimanere i fan con il fiato sospeso. Nel corso delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020, Antonito Palacios lascerà Acacias 38 per svolgere una missione in Africa.

Liberto Seler invece sarà arrabbiato con Genoveva Salmeron, poiché si scaglierà contro la donna per aver intercettato le missive che Felipe Alvarez Hermoso gli ha spedito.

Una vita, trame Spagna: Liberto furioso con Genoveva, arriva Daniela al ristorante Olmedo

Negli episodi della soap opera in onda in Spagna dal 5 al 9 ottobre 2020, Marcos dopo aver appreso che Felicia è morta avvelenata deciderà di tacere e di non condividere il proprio dolore nemmeno con Soledad.

Intanto il rapporto tra Genoveva e Natalia migliorerà sempre di più, mentre Lolita non vorrà che Antonito si rechi in Marocco per far parte di una commissione parlamentare.

Nel contempo Bellita accoglierà suo nipote Ignacio: quest’ultimo annuncerà di essere arrivato ad Acacias 38 per finire gli studi di medicina. Successivamente il rimedio naturale somministrato da Servante a Jacinto, finirà per avere degli effetti collaterali. Poi Genoveva e Liberto avranno un nuovo confronto in mezzo alla strada: quest’ultimo accuserà la darklady di aver rubato le lettere ricevute da Felipe. L’arrivo di Daniela al ristorante Olmedo sarà un grande successo, poiché Miguel e Sabina si renderanno conto che la loro nuova cameriera oltre a svolgere perfettamente il suo lavoro è anche bravissima a cucinare.

Nel frattempo Soledad, dopo essere stata sorpresa da Anabel a frugare tra le carte di Marcos, si scuserà e cercherà di convincere la fanciulla a non dire nulla di ciò che ha visto. Lolita oltre a non comprendere la partenza di Antonito, non sospetterà che si tratti di una missione di vitale importanza per il paese.

Pur avendo promesso ad Anabel di non interferire negli affari di Marcos, Soledad metterà le mani nel risultato dell’autopsia di Felicia. Intanto Miguel ancora ferito dalla rottura con Anabel, si rifiuterà di essere amico della giovane e si farà confortare da Daniela.

Antonito si reca in Marocco, Anabel sorprende Soledad tra le braccia di suo padre Marcos

Genoveva e Marcos decideranno di non lavorare insieme, mentre Anabel crederà all’innocenza di Aurelio. Lolita grazie a Susana darà il proprio consenso al marito per poter lasciare il quartiere iberico, invece Marcos assumerà il detective Méndez per indagare sulla morte di Felicia.

Genoveva apprenderà tramite Aurelio che in realtà Marcos ha rifiutato il suo investimento, poiché non vuole far sapere a nessuno che suo padre era un mercenario. Aurelio e Marcos festeggeranno dopo aver appreso su tutti i giornali che la Spagna sarà neutrale nei confronti della guerra.

Alodia e Fabiana non nasconderanno il loro stupore quando sapranno che Soledad ha acquistato dei nuovi vestiti.

Intanto Antonito saluterà i propri familiari per recarsi in Marocco.

Fabiana è preoccupata per la vicinanza tra Indalecia e Jacinto e quindi vorrà agire, mentre Aurelio deciderà di continuare a sedurre Anabel con l’aiuto della sorella. Ma Jacinto non cederà al fascino di Indalecia grazie all’arrivo di Marcelina.

Nel frattempo José si dirà disposto a far continuare ad alloggiare nella sua abitazione Ignacio, ma in cambio esigerà che sua moglie Bellita gli racconti cosa è successo in passato tra lei e sua sorella Candelaria. Intanto Daniela farà una telefonata a un interlocutore segreto, mentre Lolita si tranquillizzerà dopo aver ricevuto un telegramma di Antonito. Per finire Anabel vedrà Soledad tra le braccia di suo padre.